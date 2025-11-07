Разпореждания на зенитно-ракетните системи „Бук-М2“ от силовата група „Восток“ унищожиха снаряди от реактивна система за залпов огън (РСЗО) HIMARS на украинските въоръжени сили в южната част на Донецка област, съобщи руското Министерство на отбраната.

„В южния район на Донецк зенитно-ракетни комплекси „Бук-М2“ от групировката „Восток“ прехванаха и унищожиха ракети HIMARS, изстреляни по тилови позиции на подразделението“, съобщиха от ведомството.

Те съобщиха, че по време на бойно дежурство радарният разпределител на системата за противовъздушна отбрана „Бук-М2“ е засекал приближаващи се въздушни аеродинамични цели. След бърза класификация на целите е взето решение за атаката им. Разпределителят на системата за противовъздушна отбрана е изстрелял управляеми ракети земя-въздух, унищожавайки ракетите HIMARS.