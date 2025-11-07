Руските Въздушно-космически сили получиха нова партида изтребители Су-34, след продължителни усилия за увеличаване на производството и ускоряване на темпа на разширяване на флота, пише военното издание Military Watch.

Държавната Обединена самолетостроителна корпорация съобщи относно доставката:

„Су-34 се превърна в един от символите на ударните способности на руската фронтова авиация.

Самолетът се отличава със своята надеждност, обхват и универсална гама от оръжия - от бомби до прецизно насочващи се ракети.“

В изявлението се уточнява допълнително, че самолетът е способен както на отбранителен бой във въздуха, така и на нанасяне на прецизни удари, включително срещу укрепени цели. Мащабът на производство на Су-34 се е увеличил повече от два пъти от началото на 2022 г. до над 30 годишно, което позволява на флота да продължи да расте въпреки загубата на приблизително 40 изтребителя по време на 43-те месеца на военни действия в украинския театър на военните действия.

Руски пилоти, цитирани от държавни медии, подчертаха особено колко широко Су-34 се използва в момента в бойни операции на украинския театър, отбелязвайки способността му да използва редица нови типове боеприпаси, като същевременно запазва оцеляването си по време на бойни полети.

„Добре развита авиационна система с добър резерв за бъдещето, тя разполага с широка гама от оръжия с възможност за използване на усъвършенствани ударни системи“, заяви пилот от руските ВВС.

Самолетите са особено разчитани за бомбардировки, като по-консервативните им изисквания за поддръжка, по-високата носеща способност за оръжие и усъвършенстваните системи за електронна война ги правят оптимални за такива мисии. Су-34 е по-тежък и има по-висока издръжливост от всеки друг тип изтребител в света, което се очаква да остане така, докато новият много тежък тримоторен изтребител от шесто поколение на Китай не влезе в експлоатация в началото на 30-те години на 21-ви век.

Су-34 често са заснемани да извършват интензивни бомбардировки на украински и подкрепящи западни сили , включително с планиращи бомби FAB-3000 с тегло 3000 килограма, бомби с термобарични бойни глави и редица типове ракети „въздух-земя“.

Бомбардиращите възможности на самолетите продължават да се подобряват с въвеждането на нови видове планиращи бомби, като до октомври се съобщава , че поне един тип планираща бомба с ракетен двигател е осигурил много по-голям обхват на поражение от 193 километра, което поставя украинските тилови позиции в обсега на целта.

Предишните планиращи бомби, които започнаха широко да се използват от 2023 г., преди това бяха ограничени до обхват от около 80 километра или по-малко. Военнослужещи на фронтовата линия на украинската армия, говорейки пред различни западни медии, широко посочват последиците от масовите атаки с планиращи бомби, подчертавайки , че подобни атаки с използване на бомби с до 500 килограма взривни вещества унищожават подземните им бункери. Един военнослужещ сравни въздействието им с „портите на ада“, подчертавайки, че руските Въздушно-космически сили „биха ги изпратили по двама по двама, осем за час... Звучи като самолет, който се спуска върху вас“.