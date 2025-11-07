Украйна удари нефтохимически завод в Башкортостан, избухна пожар

Украински дрон нанесе удар по нефтохимически завод в руската република Башкортостан, съобщи военното разузнаване на Украйна, цитирано от Ройтерс. По данни на агенцията атаката е предизвикала пожар в обект в град Стерлитамак, където се произвежда добавка за авиационно гориво.

Почти по същото време руската армия е нанесла нов удар по критична инфраструктура в селището Лозова в Харковска област, информира в „Телеграм“ кметът Сергий Зеленски. По думите му атаката е довела до аварийно прекъсване на електрозахранването.

Руското министерство на отбраната обяви, че неговите сили са установили контрол над селището Успенивка в Запорожка област.

Агенция Ройтерс уточнява, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

