Кремъл защити изстрелването на балистична ракета от Северна Корея

Кремъл защити днес "легитимното право" на своя съюзник Северна Корея да гарантира собствената си сигурност - няколко часа след като Пхенян изстреля балистична ракета към Японско море, предаде Франс прес.

Северна Корея отново изстреля балистична ракета край източното си крайбрежие, съобщи тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

"Уважаваме законното право на нашите приятели от Корейската народнодемократична република (КНДР) да гарантират собствената си сигурност и да предприемат мерки в тази насока", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на всекидневната си пресконференция, на която присъстваше журналист на АФП.

Междувременно високопоставени военни представители на Северна Корея и Русия обсъдиха засилването на сътрудничеството по време на поредните си преговори тази седмица в Пхенян, съобщиха днес севернокорейските държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Новината идва броени дни след като южнокорейската разузнавателна агенция, в представен при закрити врата доклад пред депутати, заяви, че е засякла признаци за набиране и обучение на войници в Северна Корея, вероятно в подготовка за допълнително разполагане на войски в Русия.

Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) съобщи, че севернокорейски официални представители, водени от Пак Йонг-ил, заместник-директор на Главния политически отдел на Корейската народна армия, са провели преговори в сряда с руска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Виктор Горемикин.

Агенцията посочи, че двете страни са обсъдили разширяване на сътрудничеството в съответствие с "задълбочените двустранни отношения", развити под ръководството на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и руския президент Владимир Путин. В изявлението не се споменават конкретни споразумения. КЦТА също така съобщи, че делегацията на Горемикин вчера се е срещнала отделно със севернокорейския министър на отбраната Но Гуан-чхол.

На въпрос дали севернокорейски и руски официални представители са обсъждали допълнително разполагане на севернокорейски войски в Русия говорителят на южнокорейското министерство на обединението, отговори, че Сеул следи отблизо ситуацията, но не прави предположения.