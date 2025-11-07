Мария Захарова нападна Вучич заради противоречиви изявления

Говорителката на МВнР на Русия постави под въпрос искреността на Вучич по темата за износа на оръжие

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отправи критики към сръбския президент Александър Вучич, като заяви, че след интервютата му понякога не е сигурна „дали слуша един и същ човек“. Според нея изявленията на Вучич се различават в зависимост от това къде са направени – „в Москва звучат едно, а на други географски точки – съвсем друго“, съобщи белградската телевизия N1.

Повод за реакцията ѝ стана изказване на Вучич, че купувачите на произведени в Сърбия боеприпаси имат право да ги използват както преценят. Захарова припомни, че Москва многократно е получавала уверения от сръбското ръководство, че износът на оръжие се контролира строго и че сръбски муниции няма да стигнат до Украйна.

„Само ще припомня кои са тези войници. Това са хора, които исторически и в наши дни са се притичвали на помощ на сръбския народ“, подчерта Захарова.

Тя заяви, че отказва дори да допуска мисълта руски войници да бъдат убити или ранени със сръбско оръжие – било то случайно или умишлено.

Захарова изрази увереност, че Белград ще се придържа към поетите ангажименти и подчерта, че тези обещания са дадени „от президента на независима и суверенна държава, избран от своя народ, и не са били насочени към никого конкретно, а изразяват официалната позиция на Сърбия“.