Мария Захарова нападна Вучич заради противоречиви изявления

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отправи критики към сръбския президент Александър Вучич, като заяви, че след интервютата му понякога не е сигурна „дали слуша един и същ човек“. Според нея изявленията на Вучич се различават в зависимост от това къде са направени – „в Москва звучат едно, а на други географски точки – съвсем друго“, съобщи белградската телевизия N1.
Повод за реакцията ѝ стана изказване на Вучич, че купувачите на произведени в Сърбия боеприпаси имат право да ги използват както преценят. Захарова припомни, че Москва многократно е получавала уверения от сръбското ръководство, че износът на оръжие се контролира строго и че сръбски муниции няма да стигнат до Украйна.
„Само ще припомня кои са тези войници. Това са хора, които исторически и в наши дни са се притичвали на помощ на сръбския народ“, подчерта Захарова.
Тя заяви, че отказва дори да допуска мисълта руски войници да бъдат убити или ранени със сръбско оръжие – било то случайно или умишлено.
Захарова изрази увереност, че Белград ще се придържа към поетите ангажименти и подчерта, че тези обещания са дадени „от президента на независима и суверенна държава, избран от своя народ, и не са били насочени към никого конкретно, а изразяват официалната позиция на Сърбия“.