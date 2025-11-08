Русия нанесе мащабен удар срещу Украйна с дронове, „Кинжали“ и крилати ракети „Калибър“

В нощта на 8 ноември руската армия нанесе мащабен удар в Украйна. Те нанесоха удари с дронове, крилати ракети „Кинжали“ и „Калибър“.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

По време на едночасовата атака във въздуха се издигнаха седем самолета МиГ-31К - носители на ракети „Кинжал“, които имат голям обсег и летят със свръхвисока скорост.

Военновъздушните сили на въоръжените сили на Украйна съобщиха за изстрелвания на „Кинжали“ в посока Киевска и Полтавска области, по-специално към град Кременчук.

В 00:10 се появи съобщение, че всички МиГ-31К са кацнали на летища, а военноморският ракетоносец е влязъл в пристанището си.

На фона на комбинирана атака, експлозии бяха чути в Харковска област и град Днепър.

Към 00:15 ч. започнаха да се издават предупреждения за въздушна тревога в различни региони на Украйна.