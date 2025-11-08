Руската противотанкова ракетна система „Корнет“ е постигнала няколко хиляди потвърдени победи в бой, като по-голямата част от тях са в продължаващата руско-украинска война срещу машини на украинската армия, пише военното издание Military Watch.

„Корнет“ е лека преносима система, въведена на въоръжение в края на 90-те години на миналия век и преди това е била широко тествана в бой от експортни клиенти, включително във високоинтензивни конфликти в Ирак и Сирия.

Забележителна характеристика на ракетата е нейната тандемна бойна глава, с два високоексплозивни противотанкови заряда, разделени от ракетния двигател, което позволява увеличаване на фокусното разстояние на втория заряд. Това води до значително подобряване на проникващите ѝ способности. Особено големият размер на втората бойна глава допринася за нейната оцеляване срещу контрамерки като експлозивна реактивна броня.

Пресслужбата на руския държавен отбранителен конгломерат „Ростех“ наскоро коментира работата на системата, когато докладва за доставката на нова партида на руската армия, отбелязвайки: „В района на специалната военна операция руски военнослужещи поразиха силно защитени цели като вражески контролни пунктове за дронове и блиндажи със снаряди „Краснопол“. Тези боеприпаси бяха използвани и за поразяване на мобилни бронирани цели, като танкове „Абрамс“ и „Леопард“.

„Руските военнослужещи наричат „Корнет“ вражеския факел на бронята. Оръжието има опит с хиляди успешно унищожени цели, сред които танкове „Леопард“ и „Чалънджър“, бойни машини на пехотата „Брадли“ и други бронирани съоръжения, произведени на Запад, вражески крепости и укрепления“, добавиха от пресслужбата, отбелязвайки: „Използва се от различни укрития, монтирано на бъгита и ATV.

За него е създаден дистанционно управляващ панел, за да се гарантира безопасността на оператора в случай на ответен огън от страна на противника.“

Откакто „Корнет“ влезе в експлоатация за първи път, продължават да се разработват нови и подобрени варианти, най-вече „Корнет-ЕМ“ с удължен обсег, който има възможности за автоматично проследяване на целите и по-усъвършенствани противодействия срещу експлозивна реактивна броня.

В средата на 2023 г. руският президент Владимир Путин похвали работата на системата, заявявайки, че е необходимо производство на по-големи количества.

„Корнет“ ще получи допълнителна публичност през септември същата година, когато му беше приписано постигането на първото унищожаване на британски Challenger 2 в театъра на военните действия, само дни след първото разполагане на танковете за фронтови операции. Въпреки това системата е възпрепятствана от липсата на възможности за „стреляй и забрави“, каквито се наблюдават при конкуренти като американския Javelin и китайския HJ-12 , като Русия е постигнала наземна противотанкова ракета с такива възможности едва след закупуването на Bulsae-4 от Северна Корея.