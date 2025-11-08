Руската подводница „Хабаровск“ и ядреното торпедо „Посейдон“: Новият кошмар на НАТО

Руската подводница „Хабаровск“ е до голяма степен подобна на съществуваща подводница клас „Борей“ , но е построена специално за изстрелване на усъвършенстваното ядрено торпедо „Посейдон“.

Руската „ Проект 09851 “ е специално построена ядрена подводница, проектирана да носи автономно ядрено торпедо, известно като „Посейдон“. Проект 09851, известен още като „ Хабаровск“, беше спуснат на вода от емблематичните корабостроителници „Севмаш“ на 1 ноември и ще влезе в период на оборудване и морски изпитания преди въвеждане в експлоатация, пише The National Interest.

Въпреки че в западната преса имаше много вопли и скърцане със зъби заради тази новина, малцина смеят да посочат, че единствената причина „ Хабаровск“ изобщо да бъде разположен – дори да е построен – е свързана с усещането на Москва, че Западът е непреклонен по отношение на разширяването на НАТО в близката си чужбина. Западните държави бяха дълбоко ангажирани с разпространението на НАТО. Руснаците го знаят и няма да го толерират. Поради това светът е на ръба на ядрен Армагедон.

Разбиране на руската подводница „Проект 09851“

Предполага се, че „Хабаровск“ е модифициран корпус, получен от мощните руски стратегически подводници клас „Борей“ (Проект 955). Ключовата разлика между „Хабаровск“ и клас „Борей“ е, че отсекът за балистични ракети е премахнат от първия. Вместо това, тази зона е заменена от големи съоръжения за изстрелване и обработка на автономното ядрено торпедо „Посейдон“.

Подробностите за „ Хабаровск“ са разбираемо оскъдни, предвид голямата секретност около конструкцията му. И все пак, ако е базиран на клас „Борей“ , „Хабаровск“ би имал водоизместимост от около 10 000 тона и дължина между 110 и 115 метра. Известно е, че може да носи множество безпилотни подводни апарати (UUV) „Посейдон“, като повечето източници съобщават, че тази подводница може да носи до шест апарата „Посейдон“. „Хабаровск“ разполага и с конвенционални торпеда за стандартно оръжие и потенциално с противокорабни/наземни ракети.

Тя има ядрен реактор и може да се движи с над 30 възела, когато е потопена, а издръжливостта ѝ се измерва в месеци. На тази подводница има около 100 членове на екипажа, но точният брой е неизвестен.

Безпилотните ракети „Посейдон“ са автономни торпеда с ядрено задвижване, бордови ядрен реактор и голяма бойна глава, концептуално предназначени да поразяват крайбрежни цели; те изискват специализирани конструкции за носене и изстрелване, за които е построен „Хабаровск“ .

„Хабаровск“ е вторият специализиран самолетоносач след „Белгород“ , но „Белгород“ е бил преоборудван, докато „Хабаровск“ е, според съобщенията, специално проектиран производствен корпус.

Какво може да направи НАТО по отношение на Хабаровск ?

В оперативно отношение Хабаровск действа като платформа за разполагане и изстрелване на

„Посейдон“ . Като такава, според руски източници, „ Хабаровск“ е предназначена да действа със скорости и дълбочини, отвъд много защитни съоръжения. Смята се, че самото оръжие предизвиква „цунами на Страшния съд“, въпреки че това е спорно.

Оперативната надеждност, насочването, стелт функцията и производителността на реактора на „Посейдон“ остават предмет на дебат. Въпреки че „Посейдон“ е замислен като стелт, самата подводница остава ограничена от типични уязвимости (акустична сигнатура, транзитни „тесни точки“, разузнавателно наблюдение). Ефективната противолодочна война (ASW), сателитното/ELINT проследяване и наблюдението на „тесни точки“ повишават рисковете.

Факт е, че тази система е част от по-голям руски натиск за силно възпиране на американците. Като разполага с подводница, предназначена да изстреля торпедото „Посейдон“, Москва се надява, че може да принуди Америка (и следователно НАТО) да се оттегли на места като Украйна. Засега Вашингтон не е разбрал посланието.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за националната сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „ Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „Biohacked: China's Race to Control Life “ и „ The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“ .