Кремъл: Путин ще посети Индия до края на годината

Посещението на руския президент Владимир Путин в Индия е планирано преди края на 2025 г., съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руски медии.

„В момента активно се подготвяме за посещението на Путин в Индия, което е предвидено за тази година. Очакваме то да бъде смислено и значимо“, заяви Песков пред репортери.

По думите на говорителя, конкретните документи и споразумения, които ще бъдат подписани по време на визитата, ще бъдат обявени своевременно. Коментарите му бяха по повод публикация на The Economic Times, според която Русия и Индия се подготвят за подписване на споразумение за мобилност на работната сила.

Изданието отбелязва, че документът ще улесни присъствието на повече индийски граждани в Русия през следващите години и се очаква да бъде подписан по време на предстоящата руско-индийска среща на върха през декември.