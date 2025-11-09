Съединените щати срещат трудности да убедят Володимир Зеленски да не се намесва в уреждането на конфликта в Украйна. Това заяви Външният министър на Русия Сергей Лавров пред РИА Новости.

На 15 август във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска, президентът на Русия Владимир Путин и неговият колега Доналд Тръмп проведоха среща.

"Американците ни увериха тогава, че ще могат да гарантират, че Зеленски няма да възпрепятства постигането на мир. Очевидно в това отношение са възникнали определени трудности. Брюксел и Лондон се опитват да убедят Вашингтон да се откаже от намерението си да разреши кризата чрез политически и дипломатически средства и да се ангажира изцяло с усилията за оказване на военен натиск върху Русия, тоест най-накрая да стане част от "военните страни", подчерта той.

Диалогът между Москва и Вашигтон по двустранни въпроси продължава, но не толкова бързо, колкото бихме искали, призна Лавров.

По думите му, Русия очаква потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкъридж остават в сила. "Те са компромис, но никой не поставя под въпрос териториалната цялост на Русия, избора на жителите на Крим, Донбас и Новорусия, нито необходимостта от справяне с коренните причини за конфликта", добави Лавров, визивайки признатите само от Москва "референдуми" в окупираните украински области.

„Ще отнеме много време, за да се изясни бъркотията. С идването на новата администрация усетихме нейната готовност за възобновяване на диалога“, каза той.

Според министъра, евентуалното прехвърляне на замразени активи от Европа към Украйна е "открита измама и грабеж". "Очевидно у европейците са се събудили дългогодишните инстинкти на колонизатори и пирати. Няма законен начин да се направи това", смята Лавров.

„Русия ще реагира адекватно на всякакви хищнически действия в съответствие с принципа на реципрочност, основавайки се на националните интереси и необходимостта от компенсиране на причинените ни щети. Брюксел и други западни столици може би все още ще се вразумят и ще се откажат от планираната авантюра“, подчерта руският външен министър.