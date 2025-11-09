Сергей Лавров: Готов съм да се срещна с Марко Рубио

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но че интересите на Русия ще трябва да бъдат взети предвид, за да има мир в Украйна.

В петък Кремъл отхвърли твърденията, че Лавров е загубил благоволението на Владимир Путин, след като усилията за организиране на среща на върха между руския президент и Доналд Тръмп бяха замразени миналия месец.

Западни медии съобщиха, че Вашингтон е отменил новата среща на върха, след като министерството на Лавров изпрати съобщение, в което се посочва, че Москва не е готова да отстъпи от исканията си за Украйна. Британският вестник „Файненшъл таймс“ цитира източник, който предполага, че разговорът на Лавров с Рубио е отблъснал Вашингтон.

„Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация“, каза Лавров пред държавната информационна агенция РИА.

„Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо“, каза Лавров.