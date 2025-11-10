Русия модернизира стари съветски бомби с реактивни двигатели за удари по Украйна

Новите модернизирани модели могат да покриват около 125 мили

Русия драстично увеличи обхвата на своите бомби от съветската епоха, като ги снабди с реактивни двигатели. Тази еволюция вероятно ще постави под още по-голямо напрежение вече напрегнатите въздушни сили на Украйна, в момент, в който Владимир Путин се опитва да убеди Доналд Тръмп, че печели войната.

През последните месеци украински военни блогъри споделиха снимки, на които се виждат бомби, известни като KAB, оборудвани с турбореактивни двигатели, произведени в Китай.

Преди това бомбите от съветската епоха, оборудвани с крила и GPS комплекти, можеха да достигнат обсег до 50 мили, когато бяха пускани от руски самолети SU-34 близо до фронтовите линии.

Генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на украинската военна разузнавателна агенция GRU, разкри, че новите модернизирани модели могат да покриват около 125 мили.

Първите известни снимки, които все още не са потвърдени, изглежда показват останките от такава бомба в поле в източната част на Полтавска област.

Сред останките е турбореактивен двигател Swiwin SW800Pro-Y, произведен в Китай, който може да се купи на електронния магазин Alibaba за около 18 000 долара (13 700 лири).

Генерал-майор Скибицки заяви, че новоадаптираните оръжия са оборудвани с „нови модули за управление“, които им придават допълнителна устойчивост на електронните смутители, използвани от Украйна за прекъсване на полета на бомбите.

Използването на оръжията, макар и непотвърдено, датира от септември, като руските медии потвърждават тестването на ново оръжие с наименованието „UMPK“.

Украински официални лица в североизточната област Харков заявиха, че реактивна планираща бомба е ударила град Лозова, ключов железопътен възел, след като е прелетяла разстояние от 85 мили.

Новата бомба, макар и да не е оръжие, което може да спечели войната, поставя значително повече украински градове и села в риск от удари.

„Основните последствия за Украйна могат да се обобщят както следва: разширяване на потенциалната зона на удари и допълнителна тежест за украинските сили за противовъздушна отбрана“, заяви Серхий Кузан, председател на Украинския център за сигурност и сътрудничество, пред The Telegraph.

Украйна се опитва да си осигури доставки на системи за противовъздушна отбрана и ракети за прехват, докато Москва засилва бомбардировките над гражданската и енергийната инфраструктура преди зимните месеци.

Като по-евтина алтернатива на крилатите ракети, използването на реактивни планиращи бомби може да увеличи атаките на дълги разстояния и да натовари слабата противовъздушна отбрана на Украйна.

Киев вече е бил принуден да струпа по-голямата част от своите ракетни системи земя-въздух в близост до критична инфраструктура, вместо да ги използва за защита на големи територии.

Украински източници потвърдиха успешни прехватвания на новото оръжие с разумна честота.

Въпреки това, за Украйна не е финансово изгодно да използва скъпи западни прехващачи, като американския Patriot’s Pac-3, който може да струва близо 1 милион долара на ракета, за да унищожи толкова евтино произведено оръжие.

Русия започна да модифицира своите КАБ от съветската епоха през 2023 г. на фона на недостиг на крилати ракети и необходимостта да се хвърлят бомби от по-далеч зад фронтовите линии, за да се защитят самолетите им от украинските системи земя-въздух.

Според украински официални лица, от въвеждането им насам около 40 000 са били хвърлени върху Украйна.

Модифицираната система отразява отчасти намаляващите запаси на Русия от ракети „въздух-земя“, но и необходимостта да защити своите изтребители в момент, когато Украйна получава все повече западни системи за противовъздушна отбрана.