Очаква се програмата Су-57 да набере нарастваща скорост на световните експортни пазари

Руската държавна Обединена самолетостроителна корпорация (ОАК) публикува за първи път кадри на новия изтребител от пето поколение Су-57, конфигуриран за ударни операции, като основният отсек за оръжие на самолета е отворен, разкривайки превоз на две противорадиационни ракети Х-58УШКЕ. Това следва първото публикуване на кадри в средата на октомври, показващи отсека за оръжие на изтребителя в каквото и да е качество, като този вътрешен капацитет за носене е от решаващо значение, за да може самолетът да запази радарното си сечение, намалявайки профила си на стелт. Публикуването на нови кадри на Су-57 се случва в момент, когато програмата бързо се развива, като първият пълен полк на самолета е сформиран през 2024 г. и е по-интензивно изпитан в бойни действия от всеки друг от неговото поколение, пише Military Watch Magazine.

Х-58УШКЕ е производно на широко използваното противорадиационно оръжие на руските Въздушно-космически сили, модернизирано за използване от Су-57, и е преработено със сгъваеми крила, които се носят във вътрешните оръжейни отсеци на изтребителя. 250-километровият обсег на ракетата допълва много високата издръжливост на Су-57, а скоростта ѝ от Мах 3,6 я прави една от най-бързите в света. Този обсег е над два пъти по-висок от този на оригиналната Х-58, разработена през 80-те години на миналия век. Въпреки че съветските ВВС поставяха силен акцент върху възможностите за потискане на противовъздушната отбрана и използваха ракетите с високоспециализираните самолети МиГ-25БМ, в постсъветската епоха способността на Русия да се справя с усъвършенствана многопластова мрежа за противовъздушна отбрана е по-ограничена. Тези възможности получиха нов акцент благодарение на усъвършенстваните възможности на украинската противовъздушна отбрана, тъй като страната наследи обширна мрежа от ракети земя-въздух от Съветския съюз, която се попълваше с доставки от целия западен свят.

Очаква се програмата Су-57 да набере нарастваща скорост на световните експортни пазари, както с началото на производството на новия, силно подобрен вариант Су-57М1, който заменя базовия вариант, така и с продължаващото разширяване на производството. През август 2024 г. в авиационния завод в Комсомолск на Амур в руския Далечен изток бяха открити нови мощности за производство на Су-57, а през юли 2025 г. беше потвърдено, че се планират по- нататъшни планове за ускоряване на доставките. Това последва потвърждението , че първите Су-57 ще бъдат доставени в чужбина през 2025 г., а именно за оборудване на алжирските военновъздушни сили, както и признаци на нарастващ интерес от редица потенциални клиенти, най-вече Индия, Виетнам и Северна Корея.