Саркози с книга "Дневникът на един затворник"

Излезе книгата на бившия френски президент Никола Саркози "Дневникът на един затворник", предаде ДПА.

Мемоарите описват престоя на 70-годишния политик като затворник номер 320535 в килия 11 на затвора "Санте" в Париж, където той прекара близо три седмици, след като бе осъден на пет години лишаване от свобода по обвинения в незаконно финансиране на кандидатпрезидентската кампания му през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

След това, което описва като "изтощително пребиваване", Саркози бе освободен условно миналия месец, докато очаква под съдебен надзор делото да бъде разгледано на апелативна инстанция.

В книгата, която се състои от 200 страници, той изразява възмущението си от това, че е попаднал зад решетките, и твърдото си убеждение, че е невинен.

В нея се разкриват и някои подробности за килията в специално охранявана зона на затвора, в която Саркози излежаваше своята присъда: "Дванадесет квадратни метра. Легло, здраво закрепено към стената с подсилени панели. Малко бюро от светло дърво, душ, хладилник, котлон и телевизор."

Саркози не е очаквал престоят му в затвора да бъде приятен. "Моите бъдещи съседи са ислямистки терористи, изнасилвачи, убийци или наркодилъри. Очарователна перспектива", написал той преди да влезе в затвора.

Саркози казва, че шумовете от останалите затворници, някои от които, според него, "не изглеждаха да са в оптимално психическо състояние", не са му давали да спи през нощта.

Посещението на неговата съпруга Карла Бруни му дало "лъч надежда", както и гледането на футболния мач между Пари Сен Жермен (ПСЖ) и Байер Леверкузен.

Саркози посвещава много страници на т. нар. либийска афера и съдебния процес срещу него, като заявява, че съдебната система е прекарала години в упорито доказване на обвинението, че незаконни финансови средства са постъпили в президентската му кампания през 2007 г., без да има солидни доказателства.