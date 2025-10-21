Никой не се сети да благодари на Никола Саркози за освободените от Либия медицински сестри

Не съм доловил някой политически елемент или медиен фактор да е припомнил, че на Никола Саркози дължим освобождаването на българските медици от лапите на Кадафи.

Ако не беше тогавашната жена на Саркози - Сесилия и авторитета на мъжа и зад нея, петте сестри щяха да изгният в килиите на либийския тиранин.

Преди 18 години тя отиде в Триполи, изправи се сама срещу тирана, заплаши го и не си тръгна, докато не качи българите във френския президентски самолет, за да ги докара в София.

Това направи Франция!

САЩ, Русия, Германия, Брюксел и подобни зяпаха безучастни, без да си мръднат пръста.

А Костов дори се усъмни, че, виж ти, сестрите може би са били и нещо малко виновни, а?

Саркози влиза в затвора за 5 години след един скалъпен, според мен, процес. Нечувана гавра!

Отвратителното е, че никой в София не се сети да изпрати на този човек две думи на съчувствие и за кураж и да му потвърди, че България не е забравила жеста към нас.

Неблагодарността е един от най-противните белези на човешката природа. За съжаление тя се среща твърде често сред българските политици и журналисти.