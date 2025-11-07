Сесилия, бившата съпруга на Саркози: Никола усеща подкрепата на България

"Той трябва незабавно да бъде освободен, цял свят е шокиран от т.нар. демокрация на Франция в момента, това прилича на отмъщение и реваншизъм", заяви бившата първа дама

"Никола трябва да бъде освободен бързо. Той е напълно невинен по всички обвинения. Във всяка точка на света са шокирани от т.нар. демокрация във Франция в момента. Това прилича на отмъщение и персонален реваншизъм. Саркози е вече над 70 години. Има семейство, което страда и го чака. Искам специално да кажа, че той усеща подкрепата и добрата енергия, които идват от България в този толкова труден за него момент".

Това заяви Сесилия Атиас, бившата съпруга на френския президент Никола Саркози, която специално се включи чрез видео връзка от Америка по време на представянето на книгата "Либийският случай: всички дипломатически средства".

Нейни автори са Таня Михайлова от Български дипломатически институт към външното ни министерство и журналистът Георги Милков, който тогава следи отблизо целия наказателен процес срещу българските медици.

Таня Михайлова от Български дипломатически институт към външното ни министерство и журналистът Георги Милков. Снимка: Орлин Огнянов/НДК

В книгата са поместени ключови интервюта и автентични разсекретени документи, свързани с процеса. В нея се разказва историята на дипломатическите усилия на България, Великобритания, Франция и ЕС за спасяването на мед.-сестрите през 2007 г. Преди да се върнат на родна земя те, както и палестинският доктор Ашраф ал-Хаджудж, бяха осъдени от режима на Муамар Кадафи на смърт за умишлено заразяване със СПИН на близо 400 деца в Либия.

Макар и отдавна разведена със Саркози, Сесилия през сълзи каза, че ще направи всичко възможно да помогне на бившия си съпруг с каквото е необходимо, тъй като е убедена в неговата почтеност и невинност.

Бившата първа дама на Франция сключи втори брак след развода си със Саркози. От години тя е щастливо омъжена за бизнесмена Ришар Атиас, а днес двамата живеят в САЩ. През 2008 г. Саркози също сключи втори брак, като се ожени за хубавицата с италиански корени Карла Бруни. Двамата имат 14-годишна дъщеря.

"Никола трябва незабавно да бъде освободен, защото е невинен. Не искам да си представям как се чувства самият той, който е вече на над 70. Не искам да мисля и как се чувства семейството му, което го чака и страда. Карла, неговата прекрасна съпруга, всички се измъчват. Не знам как успяват да понесат всичко това. Те имат дъщеря на 14 години. От всяка точка на света са шокирани от т.нар. демокрация във Франция в момента. Справедливостта трябва да бъде право, а не реваншизъм. Ще направя всичко по силите си да му помогна, на него и на семейството му", каза Сесилия.

"Труд news" припомня, че в края на октомври Никола Саркози влезе в затвора „Санте“ в Париж, където изтърпява 5-годишната си ефективна присъда за участие в престъпен заговор. Делото срещу него е свързано с незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. с пари от режима на либийския лидер Муамар Кадафи.

Сесилия Атиас се включи на живо от Щатите, за да разкаже спомените си по либийския случай. Снимка: Орлин Огнянов/НДК

Спомен за срещата ѝ с Кадафи

"Не ме беше страх да се изправя лице в лице с Кадафи, защото имах мисия. Страхът не беше част от мен тогава и той беше много изненадан, че не се притеснявам от него. Трябваше да направя всичко възможно да помогна на българските медицински сестри и доктора. Казах му, че няма нито едно истинско доказателство, че са виновни. И че целият този случай е огромен проблем за самия него и страната му. Не бях спала повече от 24 часа тогава. Той ме слуша близо час. Никога няма да забравя момента, в който ги освободи. Това е нещо, което се помни за цял живот", разказа спомените си пред журналиста Бойко Василев г-жа Атиас.

"Надявам се да си щастлива, да се наслаждаваш на живота в прекрасната си родина", обърна се Сесилия с насълзени очи към мед.-сестрата Кристияна Вълчева, която също присъстваше на представянето на книгата в клуб "Перото". "Радвам се, че имах възможността да бъда част от вашата свобода и да помогна се върнете към живота", допълни бившата първа дама на Франция.

Видео от представянето на книгата и думите на Сесилия Атиас може да видите и чуете тук.