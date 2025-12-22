Швеция освободи санкционирания от ЕС руски товарен кораб „Адлер“

Шведските митнически служби освободиха руския товарен кораб „Адлер“, който бе задържан през уикенда при митническа проверка, съобщава Ройтерс. Системата за проследяване на морския трафик показва, че днес корабът е отплавал от шведското пристанище, където бе акостирал.

Според митническите власти „Адлер“ е спрял край град Хьоганес в югозападната част на Швеция поради повреда в двигателя. Прокуратурата е решила да не образува разследване за предполагаемо нарушаване на санкциите, а на кораба е позволено да продължи плаването си.

Корабът и неговият собственик – компанията M Leasing LLC – са включени в санкционните списъци на Европейския съюз и САЩ по подозрение в транспортиране на оръжия. Шведските митници не съобщават какъв товар превозва „Адлер“, който е отплавал от пристанище в Санкт Петербург на 15 декември. Според системата за проследяване корабът в момента плава на север покрай западното крайбрежие на Швеция.