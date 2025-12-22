Танковете Abrams в Украйна: Колко са доставени, колко са останали и как се поддържат

Повечето от танковете пристигнаха в Украйна през юли 2025 г.

Украинската армия получи последните 80 танка M1A1 Abrams , обещани като помощ за страната, като австралийското правителство потвърди на 19 декември, че последният от 49 танка, определени от страната за доставка, е пристигнал. Това следва доставката на 31 танка M1A1 от Съединените щати в края на 2023 г., които започнаха да влизат в бойни действия през февруари 2024 г. Последните танкове, доставени от Австралия, бяха описани от австралийски правителствени източници като изпратени в отговор на пряко искане от Киев, като част от над 1,5 милиарда долара австралийска военна помощ, предоставена от избухването на пълномащабни военни действия между Русия и Украйна през февруари 2022 г. Повечето от танковете пристигнаха в Украйна през юли 2025 г., като много от тях вече бяха разположени на фронтовата линия, а последният транш беше предаден в средата на декември, след като бяха извършени подготовки, за да се гарантира, че са готови за оперативна употреба, пише Military Watch Magazine.

Въпросните танкове са пенсионирани от австралийската армия, която е прехвърлила своите танкови части да експлоатират модерния вариант M1A2 SEPv3. Плановете за доставка на танкове Abrams бяха обявени за първи път от Канбера през октомври 2024 г., въпреки че редица източници съобщиха, че липсата на разрешение от Съединените щати е основен фактор, забавящ доставката им. За разлика от танковете Abrams, прехвърлени преди това от Съединените щати, 49-те танка от Австралия вече са в експлоатация от десетилетия и се считат за напълно износени, което се очаква значително да намали степента им на наличност и да увеличи изискванията за поддръжка.

Доставката на нови танкове Abrams се случи, тъй като украински източници все по-често съобщават, че танковите батальони на страната страдат от много ниска наличност на бронетанкова техника, както поради големи бойни загуби, които не могат да бъдат възстановени, така и поради трудности с поддържането на машините, които са в експлоатация.

Въпреки че западни експерти преди това прогнозираха, че въвеждането на западни танкове ще промени военните действия в полза на Украйна, представянето на M1A1 Abrams, и още повече на немския Leopard 2 , остава незадоволително. Към началото на юни 2025 г. украинската армия се оценява на 87% от доставените от Америка танкове M1A1 Abrams, като 27 от 31-те машини са унищожени или пленени. Процентът на загуби остана висок въпреки временното изтегляне на всички танкове Abrams от фронтовата линия и последвалото повишаване на нивата им на бронирана защита. Като най-тежкият тип танк в света, нуждите от поддръжка на Abrams и разходът на гориво се очаква да ограничат процента им на наличност, особено като се има предвид състоянието на машините, доставяни втора употреба от Австралия.

Оценките на характеристиките на Abrams и други западни типове танкове затвърдиха консенсуса сред анализаторите в западния свят и в Източна Азия, че съществуващите американски и европейски танкови конструкции са изградени около философия на проектиране, която вече е остаряла. Американската армия реагира, като се отказа от плановете за постепенна модернизация на Abrams и вместо това даде приоритет на финансирането на радикален редизайн по програмата M1E3. Този нов вариант споделя много характеристики с танка Тип 100 на континентален Китай. Руските планове за разработване на танк с подобни възможности от следващо поколение по програмата Т-14 продължават да се провалят, докато се очаква южнокорейският танк К3 от следващо поколение да бъде построен около подобна философия на проектиране. Промените включват даване на приоритет на маневреността, възможностите за мрежово-центрична война и горивната ефективност, както и намаляване на нивата на тежка бронирана защита и тежкото основно въоръжение.