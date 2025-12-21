Руски военни нахлуха в гранично украинско село и отведоха десетки жители

Руски сили пресякоха границата с Украйна през североизточната Сумска област и отведоха около 50 жители на украинско гранично село в Русия, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс.

Украинската обществена телевизия "Суспилне" и информационният сайт "Украинска правда" информират, че руски сили са навлезли на украинска територия в събота вечер в района на село Грабовске и са отвели местни жители, повечето от които възрастни хора.

Информацията засега не е потвърдена от независими източници. Русия не е коментирала случая.

Управителят на Сумска област Олег Григоров заяви в "Телеграм", че властите са започнали евакуация на жители от гранични села, които по-рано са отказали да бъдат преместени. Той не уточни кои населени места са засегнати, но призова хората в граничните райони да се съгласят на евакуация.

Украйна изиска от Русия незабавно да върне незаконно евакуираните жители на Грабивско, заяви омбудсманът Дмитрий Лубинец. Омбудсманът също така подчерта, че украинската страна изисква информация за местонахождението на тези лица и условията на тяхното задържане.