Украйна обяви евакуация на редица населени места

Украйна е обявила евакуация на няколко населени места в района между Харковска и Донецка област в посока към град Славянск. Това съобщава изданието „Военная Хроника“, като информацията към момента не е потвърдена от официални украински източници.

Според публикацията мярката може да е индикатор за изтегляне на подразделения на Въоръжените сили на Украйна към отбранителна линия, преминаваща през населените места Пришиб, Святогорск и Богородично. Действията се разглеждат на фона на продължаващото настъпление на руските сили в района.

Анализът сочи, че украинската отбрана на Славянск от северната посока вероятно ще се съсредоточи върху задържането на линията по река Северски Донец – естествена водна преграда със стратегическо значение. В същото време се отбелязва, че руските сили вече са се приближили до Лиман и е възможно в близко бъдеще да бъде предприето настъпление към самия Славянск.

При подобно развитие на бойните действия поддържането на стабилна отбранителна линия може да се окаже сериозно предизвикателство за украинските сили, отбелязва изданието.