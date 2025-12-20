Зеленски: Япония ще не даде 6 млрд. долара

Япония ще предостави на Украйна допълнителна финансова помощ в размер на близо 6 милиарда долара през 2026 г. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Укринформ.

Държавният глава изрази благодарност към Япония и премиера Санае Такаичи за взетото решение, като подчерта, че средствата ще допринесат за укрепване на отбранителните способности на страната на фона на продължаващата руска агресия.

„Високо ценим лидерската роля на Япония не само в Индо-тихоокеанския регион, но и в глобален мащаб. Това е значителен принос към устойчивостта на Украйна и към международния ред, основан на правила“, заяви Зеленски. По думите му подкрепата е ключова, за да бъде ограничена военната политика на Русия не само в Европа, но и по света.

По-рано украинската агенция Укринформ съобщи, че Япония вече е предоставила на Украйна оборудване за разминиране на стойност над 60 милиона долара, по информация на украинския вътрешен министър Игор Клименко.