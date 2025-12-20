Скандал с привкус на лукс: Кой ограби трапезата на френския президент?

Служител, отговарящ за съхранението на сребърните прибори на френския президент, заедно с още двама мъже, ще се изправи пред съда по подозрение в кражба на порцелан и скъпи прибори за хранене от Елисейския дворец, съобщи прокуратурата в Париж.

Сигналът за липсващи сребърни прибори и сервизи, използвани по време на държавни вечери и официални събития, е подаден от президентската администрация. По данни на разследващите стойността на изчезналите предмети варира между 15 000 и 40 000 евро, предаде Ройтерс.

Прокуратурата уточнява, че отговорникът за инвентара и неговият партньор са били задържани на 16 декември по подозрение в кражба, а трети мъж е арестуван за притежание на крадени вещи. Имената на обвиняемите не се оповестяват в съответствие с френското законодателство за защита на личните данни.

По време на разследването са открити около 100 предмета в личния шкаф, автомобила и дома на основния заподозрян, сред които медни съдове, порцелан от прочутата фабрика в Севр и чаши за шампанско от „Бакара“. Прокурорите посочват, че подозренията са възникнали след необичайни корекции в инвентарните списъци, които изглежда са прикривали бъдещи липси.

Разследващите са установили и обяви за продажба на предмети с печати на френските военновъздушни сили, както и пепелници, публикувани в онлайн платформи за търговия. Част от откраднатите вещи вече са били разпознати и върнати след сигнал от фабриката за порцелан в Севр.

Съдебният процес е насрочен за февруари. От френското президентство и засегнатите институции към момента не са дали официален коментар.