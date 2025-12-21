Швеция задържа санкциониран руски контейнеровоз

Руският кораб „Адлер“, хвърлил котва край град Хьоганас, е бил задържан през нощта с неделя за проверка от шведските митнически служби и бреговата охрана, съобщава шведският телевизионен портал SVT.

„Инспекцията на товара и плавателния съд продължава в неделя сутринта и според говорителя на шведските митнически власти Мартин Хьоглунд, качването на борда е протекло гладко“, отбелязва изданието.

Корабът е отплавал от пристанището Бронка близо до Санкт Петербург преди четири дни. Той е плавал през пролива Йоресунд, когато в събота вечерта е претърпял повреда на двигателя. След като е изпратил сигнал за бедствие в събота сутринта, контейнеровозът е хвърлил котва край полуостров Сконе в югозападна Швеция.

Според платформата за проследяване на кораби Marine Traffic, "Адлер" е контейнеровоз с дължина 126 метра.

Освен че корабът е включен в санкционните списъци на ЕС, неговият собственик - компанията M Leasing LLC - е санкциониран от САЩ по подозрение, че е замесен в транспортирането на оръжия.

От шведските митнически служби посочиха още, че корабът е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.