Швеция задържа санкциониран руски контейнеровоз

Руският кораб „Адлер“, хвърлил котва край град Хьоганас, е бил задържан през нощта с неделя за проверка от шведските митнически служби и бреговата охрана, съобщава шведският телевизионен портал SVT.
„Инспекцията на товара и плавателния съд продължава в неделя сутринта и според говорителя на шведските митнически власти Мартин Хьоглунд, качването на борда е протекло гладко“, отбелязва изданието.
Корабът е отплавал от пристанището Бронка близо до Санкт Петербург преди четири дни. Той е плавал през пролива Йоресунд, когато в събота вечерта е претърпял повреда на двигателя. След като е изпратил сигнал за бедствие в събота сутринта, контейнеровозът е хвърлил котва край полуостров Сконе в югозападна Швеция.
Според платформата за проследяване на кораби Marine Traffic, "Адлер" е контейнеровоз с дължина 126 метра.
Освен че корабът е включен в санкционните списъци на ЕС, неговият собственик - компанията M Leasing LLC - е санкциониран от САЩ по подозрение, че е замесен в транспортирането на оръжия.
От шведските митнически служби посочиха още, че корабът е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.
Not civilian: Russia-flag roro Adler, owned by sanctioned M Leasing, which transports weapons for Gov of RUS, transited Bosphorus en route to Dar-es Salaam. @USTreasury sanctioned Adler returned from Pointe Noire & Lomé in July '23, then spent months in Tuzla & Ünye shipyards. pic.twitter.com/5BmTrlx1Ua— Yörük Işık (@YorukIsik) June 5, 2024