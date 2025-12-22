Лукашенко строи уникална фабрика за оръжия за Русия

В Република Беларус се реализира мащабен затворен държавен проект за създаване на пълномащабно производство на артилерийски и ракетни боеприпаси, които могат директно да обслужват нуждите на руската армия във войната срещу Украйна.

Това съобщи пред Укринформ Володимир Жихар, официалният представител на инициативата на беларуската опозиционна организация BELPOL.

„Според информацията, с която разполагаме, от ноември 2023 г. в Беларус се реализира затворен държавен проект, наречен „Секция“ , който включва създаването на пълен цикъл на производство на артилерийски и ракетни боеприпаси от съветски калибри - 122 мм и 152 мм. Проектът е стратегически свързан с интересите на руското Министерство на отбраната, тъй като крайните продукти са ориентирани към износ и използване във войната срещу Украйна“, отбеляза Жигар.

Според него проектът трябва да бъде завършен до декември 2026 г. и може значително да засили логистичната поддръжка на въоръжената агресия на Руската федерация срещу Украйна. Реализацията му се основава на секретна заповед на Лукашенко, а ключов оператор е специално създаденият „Завод за корпусни изделия“, който в бъдеще трябва да се превърне в ключово звено в новата индустрия за производство на боеприпаси в Беларус. Основатели на завода са компанията „Волатавто“ и държавното предприятие „Завод за прецизна електромеханика“, а той се контролира от Държавния военно-промишлен комитет на Република Беларус.

„Разглеждаме този проект като инструмент за по-дълбоко участие на Беларус във войната. Не става въпрос само за политическа подкрепа за Русия, но и за пряка логистична подкрепа за нейната въоръжена агресия. Предвид гамата от продукти и обемите, крайният потребител ще бъде Руската федерация“, подчерта Жигар.

Според BELPOL, производството се намира в Слуцкия район на Минска област - на територията на бивш военен арсенал близо до селищата Павловка и Шищица. По-рано някои медии предположиха, че тук може да бъде построена затворена военна база, потенциално свързана с разполагането на руски стратегически ракетни системи, по-специално комплекса „Орешник“. Такива версии се основаваха на мащаба на строителните работи, характера на инфраструктурата и затворения характер на съоръжението.

Както обаче отбеляза представител на BELPOL в коментар пред Укринформ, действителното предназначение на съоръжението е различно. Според него, документите, с които разполага BELPOL, включително инженерните чертежи, показват, че на тази територия се реализира проект за създаване на съоръжение за производство на боеприпаси с пълен цикъл, а не база за стратегически ракети. „Това не е склад или зона за ракетни позиции. Това е промишлено съоръжение, което трябва да осигури масово производство на боеприпаси, да работи в сътрудничество с Русия и да се фокусира върху нуждите на войната срещу Украйна“, отбеляза той.

Жигар посочи също, че Беларус не произвежда нито един от критичните компоненти за взривни вещества, което прави завода зависим от вносни технологии и материали. Основните партньори в проекта са Русия и Китай.

„Русия доставя технологични линии, компоненти, занимава се с обучение на персонал и, очевидно, ще бъде основният доставчик на взривни вещества и барут. Китай, според нашите данни, осигурява доставката на линията за пълнене на основната част от 122 мм, участва в обучението на персонала и доставката на взривни вещества. Водят се и преговори с Иран и Пакистан“, каза Жигар.

Допълнителни факти, документи и визуални материали, потвърждаващи изпълнението на този проект, са представени в разследване на BELPOL, публикувано в неделя в YouTube канала на организацията.

Както съобщи Укринформ, документи, получени от БЕЛПОЛ, показват, че беларуското предприятие „Завод СВТ“, което е част от холдинга „Амкодор“, е пряко ангажирано с изпълнението на руски отбранителни поръчки, по-специално с обслужването на електроника за руските междуконтинентални балистични ракетни системи.