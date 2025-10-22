Крадците на бижута от Лувъра са изправени пред трудна продажба на черния пазар

Още по темата: Сензационният обир в Лувъра: шок и възмущение във Франция 21.10.2025 23:02

Изящните бижута – диаманти, смарагди, сапфири – и златото могат да бъдат разбити и стопени

Френските власти го описват като безценен. Но последния път, когато инкрустираната с диаманти лента, която някога е принадлежала на императрица Евгения, беше продадена, тя достигна според данни 6,72 милиона евро (7,8 милиона долара). Каква е стойността ѝ сега, три дни след като беше открадната при обир в Лувъра в Париж, е много по-трудно да се определи, пише Bloomberg.

Освен ако не е откраднат по поръчка, плячкосването на кралски колиета, диадеми и обици вече е „изгоряло“ в терминологията на пазара на изкуство – поне в последния си известен вид. Обирът в стила на „Океанът 11“ беше широко разгласен, така че бижутата не могат да бъдат продадени или носени на публично място. А черните пазари предлагат големи отстъпки. Продажбата на бижутата поотделно може да е по-дискретна, но също няма да е лесна.

Алтернативата е, че изящните бижута – диаманти, смарагди, сапфири – и златото могат да бъдат разбити и стопени. Официално осемте предмета струват 88 милиона евро, но не и ако около 9000 малки и големи камъни се продадат поотделно, според парижкия прокурор Лоре Беку.

„Често крадците осъзнават, че рискът е твърде голям“, казва Шарлот Чеймбърс-Фарах, мениджър по обслужване на клиенти в Art Loss Register в Лондон. „Ако не успеят да преместят стоката в рамките на шест месеца до една година, тежестта става твърде голяма.“

Скъпоценните камъни вероятно са най-ценни, но често имат идентификатори като размер и тегло. За да се избегне това, камъните могат да бъдат разглобени, прерязани и сглобени отново, за да станат почти неразпознаваеми, според Чамбърс-Фарах.

Тобиас Корминд, управляващ директор на бижутерията 77 Diamonds, оцени, че откраднатите скъпоценни камъни могат да струват около 10 милиона лири (13,4 милиона долара), като голяма част от стойността им идва от четири големи диаманта, поставени в една от откраднатите брошки.

„Възможно е някой да плати една десета от пазарната стойност, да го вземе и, ако може да си го позволи, да го задържи за десет години, а след това бавно да започне да го разбива“, каза той. „Ако след две години някой дойде с камък, който трябва да бъде прерязан, това не е необичайно, и той минава през един човек, после през друг, а след това има някой относително надежден, който отива при трети.“

Разтопеното злато е почти невъзможно да се идентифицира, а цената му е скочила с почти 60% тази година до нива, близки до рекордните. За разлика от масивната златна тоалетна, открадната от двореца Бленхайм през 2019 г., бижутата не съдържат достатъчно метал, за да бъдат основната цел на кражбата.

Политиците, френската полиция и охраната на Лувъра бяха силно критикувани за това, че не са предотвратили кражбата. Недостатъчното наблюдение на открито, което позволи на подемник за мебели да паркира пред музея незабелязано, може да е направило музея по-привлекателна цел от строго охраняваните бижутерийни магазини на площад Вандом.

Продажбата на съкровището на части би разкрила стойността на плячката, но би унищожила незабавно историческото му значение. Френската полиция ще се опита да възстанови бижутата, преди това да се случи.

Миналия месец 3000-годишна златна гривна, открадната от Египетския музей в Кайро, е била стопена, според министерството на вътрешните работи на страната.

Въпреки че френският министър на правосъдието Жерал Дарманин ги определи като „безценни бижута”, много от тях са имали реални цени, преди да се появят във витрините на парижкия музей.

Големият корсаж на императрица Евгения, откраднат в неделя, е бил закупен през 2008 г. с помощта на дарителската група „Приятели на Лувъра” за съобщаваните 6,72 млн. евро. Тя е била определена за търг в Christie’s в Ню Йорк, когато музеят се е намесил с частна покупка. Брошката е престанала да бъде част от френските кралски бижута 121 години по-рано, когато е била продадена на публичен търг на бижутер за 42 200 френски франка или 85 000 евро по това време.

Смарагдово колие и обеци, принадлежащи на императрица Мария Луиза, бяха придобити от Лувъра през 2004 г. от барон Ели де Ротшилд, според архивите на музея, които не включват цена. Според архивите, те са принадлежали на покойната му съпруга, като по-рано са преминали през бижутерите Van Cleef и Arpels.

Тиарата на императрица Евгения е продадена през 1992 г. на търг на Sotheby's в Женева за повече от 1 милион долара, а след това е дарена от групата дарители на Лувъра, както показват записите на музея и аукционната къща.

Откраднатите вещи включват също диадема, колие със сапфири и подходящи обеци от колекцията на кралиците Мари-Амели и Ортенс, всички придобити от Лувъра през 1985 г., според записите на музея. Най-старата придобивка, брошка-реликва, е влязла в колекцията през 1887 г.

Роб ван Беурден, експерт по диаманти от Антверпен с 45-годишен опит в бранша, каза, че макар да е възможно да се прерязват скъпоценните камъни, той смята, че е много по-вероятно те да са откраднати по поръчка.

Бяха повдигнати въпроси относно професионализма на бандата. Докато отнасяха колиетата и другите предмети, крадците оставиха 140-каратовия диамант „Régent“ недокоснат и изпуснаха корона с повече от 1000 диаманта.

Не е необичайно откраднатите предмети да бъдат изоставени по-късно на обществено място или да се появят отново десетилетия по-късно.

През 2018 г. крадци откраднаха две корони и кълбо, принадлежащи на шведската монархия, които по-късно бяха намерени върху кошче за боклук в предградие на Стокхолм. Колекция от антични златни табакери, откраднати от имение в Лийдс, Англия, беше намерена четири десетилетия по-късно, непокътната.

Понякога предметите се крадат и се използват като средство за натиск от бандата, за да се получи по-кратка присъда за член на бандата, който е в затвора. Крадците осъзнават, че не могат да продадат плячката, но все пак се опитват да я използват, за да получат предимство, според Джулиан Радклиф, основател на Art Loss Register.

Президентът Еманюел Макрон заяви, че връщането на кралските бижута в едно цяло е резултатът, на който се надява.