Брюксел смята, че войната с Русия е неизбежна

Зад войната стои вторичен мотив, защото войната е най-добрият претекст да се задлъжни целия континент, с което да се ликвидира независимостта на нациите и да се създадат Обединените европейски щати, което е отдавнашна мечта на федералистите. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава MTI.

„Има трансатлантическо разделение”, отбеляза той, добавяйки, че американците и европейците открито търсят съвсем различна посока.

Виктор Орбан подчерта, че откакто американският президент Доналд Тръмп встъпи в длъжност, „западната и отвъдморската част на Европа вървят по различни пътища“, като последните обявиха края на глобализма и началото на ерата на нациите, добавяйки, че от двете позиции „за нас американската е по-благоприятна“.

„За нас би било добре, ако европейските лидери прозрат и в края на дебата кажат, че трябва да се подкрепят американските усилия за мир и че дори въпросът за руското имущество трябва да бъде подчинен на американския опит за мир”, заяви той в интервю за канала Patrióta в Youtube.

Виктор Орбан каза още, че Брюксел смята, че войната с Русия е неизбежна и дори желателна.

„Те са военна икономика, мислят с военна логика, а ние сме мирни. Затова изборите през 2026 г. ще бъдат последните избори в Унгария преди войната, тоест сега за последен път можем да вземем решение по въпроса за войната и мира. Ако изберем правителство, което е за мира, ще има мир. Ако изберем правителство, което подкрепя Брюксел, ще има война”, допълни Орбан.

Той подчерта, че изборите през следващата година са едновременно специални и не, защото от тази гледна точка нищо не се променя, тъй като Брюксел вече през 2018 и 2022 г. „е искал да свали националното правителство”.

Виктор Орбан заяви, че трябва да се предотврати конфискацията на замразените руски активи

в чужбина и предаването им на Украйна, а ако това не се получи, то „по някакъв начин трябва да се измъкнем от това“, „най-вече трябва да се измъкнем от руските ответни удари“.

На масата има много пари – каза той, като подчерта, че конфискацията на 230 милиарда евро „е равносилна на обявяване на война и ще вкара Европейския съюз в много сериозни проблеми“, тъй като ще причини икономически проблеми и „ще ни тласне по пътя на войната, все по-близо до действителен военен конфликт“.

Орбан беше попитан за изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, бивш холандски премиер, че Европа трябва да се подготви за война с мащабите на тази, която са преживели нашите прародители и родители.

„Има нова ситуация, тъй като досега генералният секретар на НАТО винаги е бил подчинен на американците, но сега изглежда, че има американско-европейски конфликт и генералният секретар на НАТО представлява не американската, а европейската позиция”, коментира Орбан.

Според него това е сериозна заплаха и за американците, защото показва, че НАТО може да се въвлече във война против волята на американците.

Такава ситуация не е възниквала от Втората световна война насам, предупреди той, като добави, че публикуваната миналата седмица американска стратегия за национална сигурност обаче показва, че американците не искат да се озоват в такава ситуация.