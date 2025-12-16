ЕС отменя забраната за двигателите с вътрешно горене

Още по темата: ЕС да отложи забраната за нови коли с вътрешно горене 28.11.2025 10:00

Европейският съюз (ЕС) ще предложи облекчаване на правилата за емисиите на нови автомобили, като отмени ефективната забрана на двигателите с вътрешно горене след месеци на натиск от автомобилната индустрия, съобщава Bloomberg.

Предложението ще позволи на автомобилните производители да забавят въвеждането на електрическите автомобили в Европа и ще понижи изискванията, които биха спрели продажбите на нови автомобили с бензинови и дизелови двигатели от 2035 г.

Европейската комисия (ЕК) ще постави условие, че автомобилните производители трябва да компенсират допълнителното замърсяване чрез използване на нисковъглеродни или възобновяеми горива или местно произведена зелена стомана, като емисиите от ауспусите трябва да бъдат намалени с 90% до средата на следващото десетилетие.

Предложението ще позволи на автомобилните производители да забавят въвеждането на електрическите автомобили в Европа и ще приведе региона в по-голямо съответствие със САЩ, където президентът Доналд Тръмп отменя стандартите за ефективност на автомобилите, въведени от предишната администрация. В световен мащаб автомобилните производители се борят да направят прехода печеливш, като Ford Motor Co. обяви, че ще понесе разходи в размер на 19,5 милиарда долара, свързани с мащабна реорганизация на бизнеса си с електрически автомобили.

Европейската крачка назад – която ще бъде обявена във вторник – следва глобалното отстъпление от зелените политики, тъй като икономическите реалности на големи трансформации се налагат. Нарастващите търговски напрежения със САЩ и Китай подтикват Европа да даде по-голям приоритет на подкрепата на собствената си индустрия. Въпреки че блокът е правно обвързан да постигне климатична неутралност до 2050 г., правителствата и компаниите засилват призивите за по-голяма гъвкавост, предупреждавайки, че строгите цели могат да застрашат икономическата стабилност.

Съгласно новото предложение, Европейската комисия ще понижи изискванията, които биха спрели продажбите на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г., като вместо това ще позволи редица хибридни и електрически автомобили с удължители на пробега, задвижвани с гориво, според хора, запознати с въпроса.

Емисиите от ауспусите ще трябва да бъдат намалени с 90% до средата на следващото десетилетие в сравнение с настоящата цел за 100% намаление, казаха източниците, които пожелаха да останат анонимни, тъй като преговорите по предложението са частни. Комисията ще постави условие, че автомобилните производители трябва да компенсират допълнителното замърсяване, като използват нисковъглеродни или възобновяеми горива или местно произведена зелена стомана.

Китайският автомобилен пазар продължава бързото си преминаване към електромобили, а чуждестранните марки биват изтласквани от най-големия автомобилен пазар в света, който някога беше основен източник на печалби за западните автомобилни производители. Дори в родните си страни европейските автомобилни производители са изправени пред нарастваща конкурентна заплаха от китайските марки. Новите вносни мита, наложени от ЕС, им предлагат само ограничена защита.