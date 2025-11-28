ЕС да отложи забраната за нови коли с вътрешно горене

Производителите настояват да продават и след 2035 г. автомобили на бензин и дизел

Четвъртият по обем продажби автомобилен производител в света Stellantis (обединяващ над 15 марки като Opel, Citroen, FIAT, Peugeot, Alfa Romeo и др.) се присъедини към компаниите, които искат нови коли с вътрешно горене да продължат да се продават в Европейския съюз (ЕС) и след 2035 г. За целта концернът настоява за приемането на съответното законодателство. По-рано през тази година ЕС потвърди позицията си, че от 2035 г. продажбата на нови превозни средства с вътрешно горене трябва да бъде прекратена. Това решение обаче напоследък сериозно се клати вследствие от недостатъчните продажби на електрически коли.

Концернът Stellantis, който произвежда широка гама електрически коли, вкл. FIAT 500, иска отлагане на забраната за продажба на автомобили с вътрешно горене в ЕС.

По очевидни причини повечето автомобилни производители като Mercedes, BMW, групата Volkswagen, а вече и Stellantis, се противопоставят на мярката. Джон Елкан, главният изпълнителен директор на концерна и наследник на знаменитата фамилия Аниели (собственик на империята FIAT), обяви в интервю, че ЕС трябва да преразгледа забраната за коли с вътрешно горене. Той има предвид удължаването на срока за продажба на хибридите и електрифицираните автомобили, които могат да се движат на ток, а бензиновият двигател служи за удължаване на пробега или за произвеждане на енергия.

До 2035 г. производителите на автомобили с вътрешно горене трябва поетапно да намалят сериозно нивата на въглеродните емисии. Те трябва да постигнат средна стойност на автопарка от 93,6 г./км в периода 2025 - 2027 г. Това постижение е по силите само на хибриди, защото дори малки градски модели с трицилиндрови бензинови мотори не могат да паднат под 100 г./км. А след 2030 г. въглеродните емисии трябва да бъдат не повече от 49,5 г./км.

Липсата на достатъчно зарядни станции е една от причините за недостатъчно добрите продажби на електрически коли.