Наддават за лимузина на Чарлз

Пътуване в кралски разкош

Bentley Mulsanne на 53 хиляди километра отива на търг

Всеки автомобил, до който се е докоснала някоя световна знаменитост, също се превръща в “звезда” и повишава стойността си. Такава е историята на лимузината Bentley Mulsanne от 2013 г., която ще бъде продадена на търг от H&H Classics. Този автомобил е бил използван от британския крал Чарлз III за много официални събития, преди да се възкачи на престола.

Колата е предоставена на кралското семейство през декември 2013 г. По това време Чарлз още е със статут на принц престолонаследник, тъй като на трона е неговата майка кралица Елизабет. Тя също е ползвала лимузини на Bentley, но и на Rolls-Royce, по време на 70-годишното си управление на Обединеното кралство.

Обявената за продажба на търг кола на Чарлз е изключително запазена, тъй като е съхранявана и поддържана от служителите на кралския гараж. Автомобилът е най-висока спецификация Mulsanne. Каросерията е боядисана с много тъмно син металиков лак Dark Sapphire, а интериорът е с първокласна кожа с цвят Magnolia и декорации от естествен фурнир от орехово дърво.

В ролята си на престолонаследник Чарлз често се е возил в тази лимузина за официални събития.

Макар че е на възраст над 12 години, лимузината разполага с модерно оборудване като дигитално радио и приемане на телевизионен сигнал. Километражът показва изминати 53 хиляди километра. Двигателят е легендарен и споделен с Rolls-Royce от времето на съвместното им минало с Bentley - битурбо V12 с работен обем 6,75 л, свързан с 8-степенна автоматична трансмисия от ZF.

Освен Чарлз много световни знаменитости се возят в Bentley Mulsanne - покойният баскетболен идол Кобе Брайънт, сър Елтън Джон, Дженифър Лопес, Ким Кардашян, Арнолд Шварценегер, Дейвид Бекъм, Робърт Дауни джуниър и много други.

Задната седалка е мястото, което крал Чарлз е заемал най-често в лимузината Bentley Mulsanne.