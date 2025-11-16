Холанд „бръмчи“ с офроуд Lamborghini

Спортен автомобил, който смело излиза извън асфалта

Ускорява за 3,6 секунди до 100 км/ч

Huracan Sterrato е най-новата кола на голмайстора от “Манчестър Сити”

Съвсем наскоро футболната звезда Ерлинг Холанд от “Манчестър Сити” изненада всички, като пристигна за тренировка с рядко виждан автомобил - Lamborghini Huracan Sterrato. Най-новата моторизирана придобивка на голмайстора може само да предизвика завистливите погледи на колекционерите, защото колата е от силно ограничена серия. От нея ще бъдат произведени само 1499 екземпляра и всички са предварително разпродадени въпреки сериозната цена от над 300 хиляди евро.

Норвежкият нападател отдавна е натрупал достатъчно солидна сума в банковите си сметки, за да си купува каквито коли пожелае. През януари той поднови договора си с “Манчестър Сити” и получи увеличение на заплатата, която е около 500 хиляди евро седмично, ако се вярва на британските медии. Тази мегасделка го обвързва в клуба до 2034 г. и обещава да му донесе общо около 300 милиона евро до края на договора (ако той бъде изпълнен), тъй като в него са включени и редица допълнителни бонуси.

Финансовото изобилие, в което се къпе Холанд, се материализира в личния му автопарк. На 25 години футболистът вече притежава такива коли, за които обикновените хора дори не смеят да мечтаят. Богатата му колекция прелива от бързи, луксозни, скъпи и редки автомобили като Ferrari Monza SP2, Ferrari 812 Competizione Aperta, Rolls-Royce Cullinan, Porsche GT3, Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4 Matic, Mercedes-AMG One, Ford Shelby Super Snake F-150 Monster Truck, Aston Martin DBX 707. Сякаш за да не остава по-назад от Кристиано Роналдо, норвежецът също се обзаведе и с Bugatti Chiron - най-бързата серийна кола с 16-цилиндров двигател, четири турбокомпресора и мощност 1500 конски сили.

Въпросният модел Lamborghini Huracan Sterrato, с който Холанд “бръмчи” из Манчестър, е много специален автомобил поради факта, че е една от малкото истински спортни офроуд коли. Обикновено ниските спортни машини като Huracan имат великолепно представяне и прецизен контрол на гладкия асфалт и по състезателните писти. Съчетанието от спорт и офроуд е трудна работа, но не и невъзможна, както показа Porsche с лансирането на серията 911 Dakar. Ето че и Lamborghini потегли по този грапав път като пусна модела Huracan Sterrato, от който реално никой няма нужда, но всеки иска да го притежава.

За разлика от стандартната версия Huracan, тук просветът е увеличен с 4,4 см, а предната и задната следа са увеличени с около 3 см. Двигателят е непроменен - средно разположен атмосферен бензинов V10 с работен обем 5,2 л. Тази конфигурация е на изчезване и прави автомобила още по-привлекателен за ценителите. Мощността възлиза на 610 конски сили и 560 Нм въртящ момент, които се предават към четирите колела. Ускорението до 100 км/ч е на нивото на марката - 3,6 секунди, но офроуд адаптацията се отразява в максималната скорост, която е “само” 260 км/ч за разлика от стандартния Huracan, който развива 325 км/ч.

Играчка за богати и успели

Много малко е вероятно някой от собствениците на Lamborghini Huracan Sterrato да вкара автомобила си в калта, въпреки че е пригоден за офроуд, а дизайнът и техниката са съобразени с повишената проходимост.

Типични за спортна кола са каросерията, мощността, керамичните спирачки. Типични за офроудър са предпазните елементи под автомобила, подсилените прагове, разширените арки на колелата, допълнителните фарове за мъгла и гумите за кал и чакъл. Дори при спукана гума, благодарение на технологията run-flat, автомобилът може да измине приблизително 80 км до подходящо място за смяна.

Сред купувачите на лимитираната серия от 1499 броя Lamborghini Huracan Sterrato са богати, известни и успели мъже. Между тях, освен футболната звезда Ерлинг Холанд, се откроява екстремният спортист Феликс Баумгартнер, който скочи с парашут от “ръба” на космоса, но неотдавна почина при инцидент с парапланер. Моделът е много популярен и сред азиатските бизнесмени, особено в Индия, но малцина са успели да се сдобият с него поради ограниченото производство.