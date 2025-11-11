Комфорт и мощност за дълъг път

Новият спортен турър CB1000GT е един от акцентите, които Honda представи като попълнения за 2026 г. в богатата си мотоциклетна гама на изложението в Милано. Моделът е насочен към онези, които търсят напълно оборудван, технологично усъвършенстван мотоциклет, способен да изминава дълги разстояния в пълен комфорт и същевременно да доставя силни емоции, особено на път с много завои.

С двигател, заимстван от Fireblade и познат от CB1000 Hornet, GT предлага подчертано спортен характер. Той се съчетава с превъзходен комфорт при дълъг път благодарение на агресивните дизайнерски линии, окачването Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) и обтекаемата каросерия, разработена с помощта на CFD анализи за оптимална аеродинамика и защита от вятър.

Богатият списък стандартно оборудване включва електронно управление на газта, странични куфари, Cornering ABS с шестосев IMU, предпазители за ръце, централна стойка, quickshifter, отопляеми ръкохватки, автоматично изключващи се мигачи, Emergency Stop Signal, круиз контрол и свързаност чрез Honda RoadSync.