Японци вадят 400 к.с. от четири цилиндъра

Инженерите на Toyota се стремят да извадят над 400 конски сили от новия 2,0-литров четирицилиндров турбо двигател, който трябва да намери приложение в много модели на марката с различни нива на мощност. Този мотор беше обявен за първи път през май 2024 г. Тогава се очакваше първите серийни автомобили да бъдат

оборудвани с него от 2026 г.

Toyota обещава, че новите двигатели ще “революционизират конструкцията” на автомобилите на марката и ще подобрят аеродинамиката. Бъдещите модели ще се отличават с по-плосък преден капак и подобрен коефициент на съпротивление, което е възможно благодарение на намалената височина на двигателя. 2,0-литровият турбо двигател вече е тестван в прототип на Lexus IS, където е монтиран по-назад в автомобила, за да се понижи центърът на тежестта.

Очаква се сред първите модели с нови двигатели да бъдат GR версиите на Yaris и Corolla. По неофициални информации мощността на 2,0-литровия турбомотор ще може да прехвълли 400 конски сили и така да конкурира двигателя на AMG със същия работен обем, който генерира 420 конски сили.