Прага спира тротинетките

Прага става поредният голям европейски град, който забранява наемането на електрически тротинетки от следващата година. Местните власти налагат тази мярка вследствие на многобройни оплаквания от жителите за неправилно паркирани и изоставени тротинетки, които възпрепятстват движението на автомобили, градски транспорт и пешеходци. Има регистрирани и многократни инциденти с тротинетки, катастрофи, включително такива с тежки наранявания и смъртни случаи.

Използването на двуколесни електрически превозни средства напоследък стана много популярно в чешката столица, особено сред туристите, защото така лесно и евтино се обикалят централните пешеходни зони. Недоволството на гражданите се прояви в проучване, в което 82% от анкетираните заявиха подкрепа за въвеждането на забраната.

С наложената мярка Прага се нарежда до други европейски столици като Мадрид и Париж, които прекратиха отдаването под наем на електрически тротинетки. Първият град на континента, който наложи такава забрана, беше германският Гелзенкирхен.