Стартира новият Compass

Производството на новия модел Jeep Compass започна в завода в южния италиански град Мелфи. Моделът излиза в своето трето поколение, след като натрупа над 2,5 милиона продажби в глобален мащаб. Той вече се произвежда само в Европа, като предлага водещи в своя клас възможности, емблематичен дизайн, нови технологии и широк избор от задвижващи системи.

Новият Compass комбинира стил и функционалност с щедро вътрешно пространство. Има Mild и Plug-in хибридни двигатели, както и изцяло електрическо задвижване с мощност до 375 к. с., двойно предаване и пробег до 650 км. Така водачите, които искат да имат свободата да отидат навсякъде, имат и свободен избор по отношение на двигателите. Compass запазва високата си проходимост с просвет над 200 мм и способност за преодоляване на тежки терени.

Заводът в Мелфи е стратегически за Jeep. През 2014 г. това стана първият производствен обект на марката извън Северна Америка, като първоначално произвеждаше модела Renegade (включително и за Щатите), а по-късно и Compass. Там са произведени над 2,3 млн. автомобила Jeep.



