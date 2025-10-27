Китайска ракета с 3000 конски сили

Хиперавтомобилът Yangwang U9 Xtreme на китайския производител BYD постави рекорд за скорост на Северната отсечка на Нюрбургринг.

U9 Xtreme постави рекорд на Северната отсечка на пистата Нюрбургринг

Това е най-бързата електрическа кола

Само преди един месец китайският хиперавтомобил U9 Xtreme на луксозната марка Yangwang от групата BYD постави световен рекорд за скорост от 496,22 км/ч на пистата в Папенбург. Следващото постижение на тази машина също влиза в книгата на рекордите. Това е първият електрически модел, който успява да преодолее Северната отсечка на пистата Нюрбургринг за по-малко от 7 минути - за 6:59,157 мин.

Важно е да се уточни, че това време е регистрирано с производствена версия на модела. По-бързи от него са били два прототипни автомобила Xiaomi SU7 Ultra, но в производствената си версия те са по-бавни с около 5 секунди.

Специална система за контрол на каросерията осигурява сцепление и стабилност при екстремни скорости.

U9 Xtreme се задвижва от четири електрически двигателя, всеки от които се развърта до 30 хиляди оборота в минута. Заедно те осигуряват мощност над 3000 к. с. Така се постига съотношение мощност/тегло от 1217 к. с. на тон. С други думи - една конска сила трябва да се справи с едва 822 грама от теглото на автомобила. По неофициална информация моделът тежи приблизително 2500 кг.

Платформата на U9 Xtreme е 1200-волтова платформа с ултрависоко напрежение, която “задава световни стандарти за енергийна плътност и ефективност”, според производителя. Благодарение на тази технология моделът достигна максимална скорост от 496 км/ч на права линия. Новоразработена охладителна система, подсилена с титаново-карбонова керамична спирачна система и специално гуми тип полусликове осигуряват необходимата стабилност заедно с технология за контрол на колебанията на каросерията.

U9 Xtreme e върхово изпълнение на стандартния модел U9, който разполага “само” с 1300 к. с. и който преодолява Северната отсечка с 18 секунди по-бавно.

