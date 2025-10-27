Китайска ракета с 3000 конски сили

U9 Xtreme постави рекорд на Северната отсечка на пистата Нюрбургринг

Това е най-бързата електрическа кола

Само преди един месец китайският хиперавтомобил U9 Xtreme на луксозната марка Yangwang от групата BYD постави световен рекорд за скорост от 496,22 км/ч на пистата в Папенбург. Следващото постижение на тази машина също влиза в книгата на рекордите. Това е първият електрически модел, който успява да преодолее Северната отсечка на пистата Нюрбургринг за по-малко от 7 минути - за 6:59,157 мин.

Важно е да се уточни, че това време е регистрирано с производствена версия на модела. По-бързи от него са били два прототипни автомобила Xiaomi SU7 Ultra, но в производствената си версия те са по-бавни с около 5 секунди.

Специална система за контрол на каросерията осигурява сцепление и стабилност при екстремни скорости.

U9 Xtreme се задвижва от четири електрически двигателя, всеки от които се развърта до 30 хиляди оборота в минута. Заедно те осигуряват мощност над 3000 к. с. Така се постига съотношение мощност/тегло от 1217 к. с. на тон. С други думи - една конска сила трябва да се справи с едва 822 грама от теглото на автомобила. По неофициална информация моделът тежи приблизително 2500 кг.

Платформата на U9 Xtreme е 1200-волтова платформа с ултрависоко напрежение, която “задава световни стандарти за енергийна плътност и ефективност”, според производителя. Благодарение на тази технология моделът достигна максимална скорост от 496 км/ч на права линия. Новоразработена охладителна система, подсилена с титаново-карбонова керамична спирачна система и специално гуми тип полусликове осигуряват необходимата стабилност заедно с технология за контрол на колебанията на каросерията.

U9 Xtreme e върхово изпълнение на стандартния модел U9, който разполага “само” с 1300 к. с. и който преодолява Северната отсечка с 18 секунди по-бавно.