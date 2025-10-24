Toyota е най-високо оценената автомарка

Стойността на една марка е изключително важна за нейната разпознаваемост, позиция на пазара и адаптивност към икономическите процеси. Поради тази причина консултантската фирма Interbrand публикува редовно годишна класация на най-високо оценените марки, включително автомобилни.

Категорично на първо място и за 2025 г. от всички компании се нарежда Apple, изпреварвайки Microsoft и Amazon. От автомобилните производители най-напред (6-о място в цялото подреждане) се класира Toyota. Стойността на японската марка е оценена на 74 милиарда долара, което е далеч от 470-те милиарда долара на лидера Apple.

След Toyota при автомобилните марки се подрежда Mercedes, а след това BMW. Тяхната стойност се оценява съответно на 50 милиарда и 47 милиарда долара, но цената им пада в сравнение с предходната година, също както на следващия в подреждането при колите - Tesla. Сред малкото автомобилни марки, които отбелязват растеж, е Hyundai (+7%). Корейският бранд е на 6-а позиция след Tesla, а на 8-а е единствената италианска марка в класацията Ferrari със забележителен ръст на стойността от 17%.