"Фолксваген" спира производството на "Голф" от следващата седмица

Германският автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) ще спре производството на популярния модел "Голф" (Golf) от идната сряда заради проблеми с доставките на чипове, съобщи днес в."Билд", цитиран от БТА.

"Фолксваген" обяви вчера, че спира временно част от производството, но отрече да има, каквато и да е връзка с конфликт с производителя на чипове "Некспериа" (Nexperiа), оказващ натиск върху веригите за доставки.

Говорител на "Фолксваген" отказа да коментира информацията, която определи като спекулация.

Нидерландският производител на компютърни чипове "Некспериа", дъщерно дружество на китайската "Уингтек" (Wingtech ), е в центъра на конфликта, заплашващ глобалните вериги за доставки на автомобили, припомня Ройтерс.

Нидерландското правителство пое контрола върху "Некспериа" на 30 септември, позовавайки се на опасения във връзка с интелектуалната собственост. В отговор на тази стъпка китайското правителство забрани износа на готовите продукти на компанията.

Макар и производството им да не е особено сложно, чиповете на "Некспериа" се използват широко в големи обеми в автомобилите, което поражда опасения относно евентуални прекъсвания на производството в сектора.