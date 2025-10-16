Колата изхвърля батерията

При пожар

Запалването на батерии на електрически превозни средства се случва много рядко, но гарантира много работа за дежурната пожарна служба. Батериите се гасят трудно, защото при възпламеняване на една от клетките се задейства бърза верижна реакция, която е трудно да се спре, а при горенето пламъкът достига много висока температура.

По тази причина се търсят всякакви начини за предотвратяване или намаляване на щетите от пожари в електромобилите. В Китай, който е водещ производител на батерии, се работи върху технология, при която автомобилът изхвърля батерията от каросерията за по-малко от секунда. Видео с демонстрация на тази разработка вече циркулира в интернет. На него се вижда как колата буквално “изплюва” батерията от пода на няколко метра встрани, когато сензорите уловят сигнали за пожар. Така пожарникарите могат по-лесно да я гасят и се предотвратяват по-големи щети.