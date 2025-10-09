Китайски клонинг на Bugatti

Производител на прахосмукачки ще прави електромобили

Ще се произвежда в Европа

Bugatti за 35 хиляди евро, при това с четири врати? Звучи невероятно, но е (почти) факт. Китайският производител на прахосмукачки и електрически четки за зъби Dreame представи плановете си за производство на суперавтомобил, който изглежда като близнак на Bugatti Chiron. Разпространените изображения на китайския прототип предизвика лавина от полемики.

Автомобилът на Dream все още няма собствено име, но външният му дизайн наподобява поразително на визията на Chiron. Приликата е толкова близка, че някои дори могат да се заблудят и да объркат копието с оригинала. Чак при по-внимателно вглеждане се открива, че китайският клонинг притежава 4 врати (с 2 повече от Chiron).

Голямата разлика между двата автомобила е в задвижването. В това отношение Bugatti е като динозавър от отминала епоха със своя огромен 8,0-литров бензинов двигател с 16 цилиндъра, 4 турбокомпресора и мощност от 1500 конски сили. Докато китайската компания залага на хайтек иновации и изцяло електрическа задвижваща система.

В интериора има огромен екран, както може да се очаква от китайска марка.

Знае се, че Dream работи усилено по разработка на нови технологии в областта на електрическите уреди за домакинствата. Паралелно с това компанията създаде екип от 1000 инженери, които да участват в проекта за създаването на втомобила. Амбициите са новата хиперкола да чупи рекорди и да конкурира най-добрите.

Повече информация за китайското Bugatti се очаква на изложението за потребителска електроника CES в Лас Вегас през януари. Там вероятно ще има и физически изложен прототип.

Една от разликите между китайската кола и Bugatti Chiron е наличието на задни врати.

По предварителни планове производството на серийния модел трябва да започне през 2027 г. Друга интересна подробност е, че китайците възнамеряват да произвеждат колата си във фабрика близо до тази на Tesla край Берлин и да я лансират на европейския пазар. С очаквани цени от 35 до 65 хиляди евро Dream може да привлече клиенти, но далеч не тези, които купуват Bugatti Chironза 2,5 млн. евро.