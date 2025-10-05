97% от новите коли в Норвегия са на ток

Скандинавската страна е шампион по електрификация на транспорта

Държавата насърчава екологичната мобилност

Норвегия е световен лидер в електрификацията на пътническия транспорт. Там нови автомобили с вътрешно горене вече почти не се регистрират. Как скандинавската страна успя да се откаже от бензина и дизела?

Статистиката показва, че през август 97% от новите регистрации са били на изцяло електромобили. А през първите осем месеца на 2025 г. делът на електрическите превозни средства е 94,5%. Това прави Норвегия абсолютен световен лидер в електрификацията, като изпреварва убедително в международен план страни като Дания и Китай, където около 50% от новите автомобили се захранват с електричество.

Зареждането с електрическа енергия е всекидневие за много норвежци.

Въпреки това ще отнеме известно време, преди колите с вътрешно горене да изчезнат от пътищата в скандинавската страна. Ако се погледне общия брой превозни средства там делът на електрическите автомобили е 30%, което означава, че само една от три коли е електрическа. Най-много продължават да бъдат дизеловите превозни средства.

Най-продаваните нови електромобили са Tesla Model Y пред Volkswagen ID 4 и Tesla Model 3. Домакинствата с по-ниски доходи обаче вероятно ще продължат да разчитат на употребявани коли с вътрешно горене. Поне засега. Норвегия има амбициозна цел да започне да продава само електрически нови леки автомобили до края на тази година, което е с 10 години по-рано от целта на Европейския съюз.

В Норвегия се продават най-много електрически коли, включително и внос от Китай.

Скандинавците изпреварват всички, защото правителството от години насърчава покупката на електромобили със стимули като отмяна на пътните такси, разрешение да се шофира в бус лентите, безплатно паркиране и ползване на фериботи. В същото време бензиновите и дизеловите коли бяха обложени с високи данъци за емисиите въглероден диоксид, което ги направи по-непривлекателни. До 2022 г. в Норвегия електромобилите бяха освободени и от 25-процентовия ДДС.