Porsche въвежда безжично зареждане

Енергията се пренася от специална плоча под автомобила, която се монтира на паркомястото

Мощността на безконтактно зареждане е 11 кВт

Процесът на безжичното зареждане радикално опрости използването на мобилния телефон. Апаратът просто се поставя върху зоната за зареждане и енергията свободно се пренася към него. Тази лесна за използване технология скоро ще се предлага от Porsche и за електрически автомобили. Германската марка ще бъде първият автомобилен производител, който пуска на пазара система за безжично зареждане с мощност от 11 кВт и еднокомпонентна основна плоча (която се монтира на пода на паркомястото) за електрически автомобили.

Новият електрически модел Cayenne ще бъде първият в гамата на Porsche, който може да бъде поръчан с това оборудване. Продажбите на системата с подова плоча ще стартират в центровете през 2026 година. На автомобилното изложение в Мюнхен прототип с флуоресцентна боя демонстрира иновативната технология, а световната премиера на новия електрическия Cayenne е планирана за края на 2025 г.

“Удобството за използване, пригодността за ежедневна употреба и инфраструктурата за зареждане все още са решаващите фактори, когато става въпрос за приемането на електрическата мобилност”, отбелязва д-р Михаел Щайнер, заместник-председател и член на управителния съвет на Porsche, отговарящ за развойната дейност. И добавя: “Горди сме, че технологията за индуктивно зареждане скоро ще влезе в серийно производство в Porsche. Зареждането на електрически автомобил у дома никога не е било толкова лесно и удобно.”

С максимална мощност на зареждане до 11 кВт системата за безконтактно зареждане на германския производител на спортни автомобили достига нивото на мощност на зареждане с кабел с променлив ток. Ефективността на преноса на енергия от електрическата мрежа към батерията е до 90 процента.

За да може да бъде осъществен процесът на безконтактно зареждане, е необходим и съответният хардуер на автомобила. Новият електрически Cayenne ще бъде първият модел, който ще може да бъде поръчван, като допълнително оборудване, със система за безжично зареждане Porsche Wireless Charging и външна индуктивна плоча Porsche Wireless. Защитен от предмети като камъчета и атмосферни влияния, приемникът е разположен в долната част на автомобила между предните колела.

За извършване на процеса на зареждане Cayenne трябва просто да бъде паркиран над основната плоча. Безконтактният пренос на енергия между двете зарядни устройства се осъществява на разстояние от няколко сантиметра. За тази цел каросерията се спуска надолу автоматично. Основната плоча е оборудвана с детектор за движение и детектор за чужди предмети. Процесът на зареждане се прекъсва автоматично, ако между автомобила и основната плоча се окаже живо същество или ако върху последната има метален предмет и той се нагрее.

Подовата плоча, която тежи около 50 килограма, е оборудвана стандартно с LTE и WLAN модул, така че дистанционните актуализации на софтуера и поддръжката на инфраструктурата са гарантирани и в бъдеще. Безжичното зареждане на Porsche ще бъде представено първоначално в Европа през 2026 г. Ще го последват и други пазари по света.

75% от зарежданията се извършват у дома

Според анализ на Porsche около 75% от всички процеси на зареждане на електрическите модели на марката се извършват в домашни условия. Съответно потенциалът за използване на технологията за индуктивно зареждане е изключително голям. Лесната за използване подова плоча за безжично зареждане (дължина/широчина/височина: 117/78/6 см) може да бъде инсталирана в гараж, навес или на открито паркомясто и свързана към електрическата мрежа. Купувачите могат да разчитат за това на услугите на марката - при заявка електротехник ще инсталира индуктивната подова плоча и ще я активира за експлоатация.

Функцията за безжичното зареждане е интегрирана в приложението My Porsche, което позволява проследяване на процесите на зареждане и удостоверяване на няколко автомобила. Специален изглед във функцията за паркиране с панорамен обзор улеснява насочването на автомобила към оптималната позиция за зареждане. Веднага щом се достигне позицията за паркиране над плочата и се активира ръчната спирачка, процесът на зареждане стартира. Не е необходимо водачът да прави каквото и да било друго.