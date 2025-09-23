Военна G-класа кабрио

­Силно лимитиран модел отпреди половин век по поръчка на сингапурската армия

Пълна реставрация и модернизация

Драматичен открит модел Mercedes 240 GD от 80-те години на миналия век ще бъде представен на ексклузивното изложение за колекционерски автомобили Audrain Concours в Нюпорт (САЩ) през октормври. Кабриолетът е реставриран автомобил от ултралимитирана серия (60-70 екземпляра), произведени някога по поръчка на сингапурската армия за десанти по въздух.

Само 10 такива поръчкови екземпляра ще бъдат създадени за индивидуални кленти, което превръща тази G-класа една от най-редките в света. Всяко превозно средство запазва своите военни характеристики, като същевременно включва персонализирани луксозни характеристики. Производител е британската фирма Arcade Cars, чиято дейност е фокусирана върху реставрация от висок клас и производство на автентични автомобили с военни спецификации, които съчетават здравина с луксозни подобрения.

Приложени са луксозни кожени и съвременни материали в салона.

G-класата на Arcade Cars е проектирана за семейни приключения. Моделът съчетава впечатляващ дизайн с възможността да се справя с всички задачи - от преодоляване на пясъчни дюни до всекидневни пътувания, като същевременно осигурява безкомпромисен комфорт за своите пътници. Първият екземпляр с отворен покрив е в цвят Pacific Blue и стилен кожен салон в цвят на коняк.

Лимитираната серия без покрив е поръчана от сингапурската армия.

За неговата реставрация са положени стотици часове труд. Майсторите напълно разглобяват всяко превозно средство, документирайки всеки компонент, за да гарантират автентичността му по време на повторното сглобяване. Шасито преминава през обширна металообработка, за да се поправят щетите от десетилетия военна употреба. Всяка реставрация запазва оригиналното военно инженерство, като същевременно интегрира съвременни технологии, за да се запази автентичното изживяване при шофиране, което колекционерите търсят.