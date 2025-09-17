Феноменът на Lamborghini има над 1000 к. с.

Най-мощният модел на марката струва 3 млн. евро

Бензинов двигател V12 и три електромотора

За Lamborghini събитието на годината не беше някое от големите изложения в Европа или Азия, а бутиковата автомобилна седмица на Монтерей в Пебъл Бийч (Калифорния). Там се събират малко, но от най-богатите автомобилни ценители и затова събитието е арена за премиери на нови модели от най-луксозните марки. Всеки участващ изложител има на разположение само 7 минути, за да се представи пред заможната публика. Тази година минутите на Lamborghini бяха посветени на Fenomeno.

Този нов суперспортен автомобил е най-бързият и мощен модел на Lamborghini, създаван някога. Спринтьорските му качества се дължат на комбинацията от 6,5-литров атмосферен V12 двигател, развиващ максимални обороти от 9500 об/мин, плюс три електрически мотора. Заедно този “квартет” двигатели осигурява ресурс от 1080 к. с. и 725 Нм въртящ момент! Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема само 2,4 секунди, а максималната скорост на движение надхвърля 350 км/ч.

Fenomeno използва техниката и платформата на модела Revuelto, включително отварящите се нагоре врати.

Докато атмосферният двигател задвижва задните колела (обути с гуми с широчина 355 мм), два електродвигателя с мощност 150 к. с. работят на предния мост. Третият електродвигател осигурява допълнителен въртящ момент към задните колела в зависимост от избрания режим на шофиране. Трите електрически мотора заедно осигуряват максимална мощност 245 к. с. за високодинамично задвижване на границата на възможностите - или напълно безшумно, или придружено от брутален рев на 12 цилиндъра с атмосферно пълнене.

Ярко жълтият модел с черни и карбонови елементи Lamborghini Fenomeno бе представен пред отбрана публика в Монтерей, Калифорния.

Както повелява традицията, поставена от основателя на компанията Феручо Ламборгини, новият модел Fenomeno е кръстен на породист испански боен бик, направил запомнящо се представяне на арената за корида. Името подхожда на автомобила, който действително е технологичен феномен и е по--впечатляващ от всеки от предшествениците си. Дългият 5,01 м автомобил визуално също очертава свой собствен уникален стил. Това е деветият модел в лимитирана серия от 29 броя с максимална ексклузивност. Всички екземпляри са продадени предварително, макар че струват над 3 млн. евро.