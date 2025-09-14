С два електрически турбокомпресора легендарната спортна кола спринтира до 100 км/ч за 2,5 секунди

Еталон във всички дисциплини

911 Turbo S излиза в най-мощния си вариант

Когато погледнете новия модел Porsche 911 Turbo S, съвсем основателно може да изпитате притеснение за това какъв цвят ще придобие лицето ви и какво ще се случи със съдържанието на стомаха ви след първите завои. Но вероятно такива опасения ще сполетят само хора с по-чувствителни вестибуларни апарати и страх от ударни дози адреналин, каквито са гарантирани в кокпита на легендарната спортна кола. Тя е станала още по-брутална, по-мощна и по-бърза, като вдига до космоса летвата на комбинацията от превъзходна производителност, върховен комфорт, ексклузивност и всекидневно шофиране.

Във всички дисциплини 911 Turbo S може да служи като еталон и същевременно да предизвиква радост, но и страхопочитание. Новият модел е категорична демонстрация на превъзходството на Porsche и способността на марката да предложи на почитателите си още по-големи и атрактивни порции от това, което те очакват. А именно - скорост, мощност, динамика, рев, безподобно пътно поведение и безкомпромисно качество във всеки детайл.

Още с представянето на обновения модел 911 Carrera GTS през миналата година стана ясно, че Porsche интерпретира по свой начин електрификацията в сегмента на 911. Германските инженери използват тока, но не за въртене на колелата, а на турбокомпресора. На хартия GTS и Turbo S моделите са хибриди, но нямат (почти) нищо общо с хибридите на останалите марки, нито с Plug-in хибридните си “роднини” Panamera и Cayenne.

Задвижващата система на 911 Turbo S се състои от същия 3,6-литров боксеров двигател с 6 цилиндъра като на GTS, но вместо един, има два електрически турбокомпресора. Мощността възлиза на 711 к. с. при 6500 до 7000 об/мин (61 к. с. повече отпреди) и максимален въртящ момент от 800 Нм, който вече е наличен в огромен диапазон от обороти: от 2300 до 6000 об/мин. Това е най-мощният модел 911 Turbo S на всички времена.

И е най-бързият. Очаква се спринтът от 0 до 100 км/ч да отнема 2,5 секунди (преди 2,7 секунди), а границата от 200 км/ч да се достигне след 8,4 секунди (с 0,5 секунди по-малко). Традиционно Porsche определя турбо стойностите много консервативно. Няма да е изненада, ако на практика спринтът до 100 км/ч отнеме по-близо до 2 секунди. Между другото, максималната скорост е 322 км/ч.

Разположеният отзад боксеров двигател с два електрически турбокомпресора е свързан с 400-волтова система за високо напрежение и лека батерия с капацитет 1,9 кВтч като при GTS, която се зарежда от турбокомпресорите (те работят като генератори с отработените газове) и от рекуперация. Тягата на двигателя се предава към четирите колела чрез 8-степенна PDK трансмисия с интегриран електрически мотор.

Хибридизацията в стил Porsche води до минимално увеличаване с 85 кг на теглото на 911 Turbo S, но същевременно автомобилът е по-бърз във всяко отношение. На Северната отсечка на пистата Нюрбургринг новият модел превъзхожда досегашния с 14 секунди по-кратко време.

Най-големите спирачни дискове

Освен че е по-бърз и по-мощен, новият модел 911 Turbo S подобрява цялостното си представяне и изживяването, което предлага при шофиране. Направени са оптимизации на шасито, прилагат се ново поколение гуми, още по-ефективни керамични спирачки с най-големите дискове, инсталирани някога в двуврат автомобил.

400-волтовата батерия на хибридната система захранва електрохидравличния контрол на окачването, което намалява накланянето на автомобила при рязка промяна на посоката на движение с висока скорост.

Отвън новият модел може да се отличи по вертикалните клапи за охлаждащ въздух в предната броня, фаровете и променените ауспуси на титаниевата изпускателна система, която е по-лека, но и произвежда по-отличителен звук.

911 Turbo S продължава да разполага с две версии - купе и кабриолет с високо стандартно оборудване, включително HD матрични LED фарове, пакет Sport Chrono и адаптивни спортни седалки с настройка в 18 посоки и памет. Необятният конфигуратор предлага огромни възможности всеки да създаде по свой вкус автомобила на своите мечти с избор на цветове, материали, декорации, както и електронни системи.