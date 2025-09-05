Скорост и тръпка: Отново е време за Гран при на Италия на пистата “Монца”

Феновете на Формула 1 са готови за нова порция вълнение, защото на пистата “Монца” стартира състезателният уикенд на Гран при на Италия - една от най-емблематичните надпревари в календара на “кралските гонки”.

Състезанието може да се похвали с впечатляващи традиции, имайки предвид, че първото му издание се провежда през далечната 1921 г. Това е и петата най-стара автомобилна надпревара в историята, като предимство в това отношение имат единствено Гран при на Франция, Гран при на Испания, Гран при на САЩ и Гран при на Русия.

94 пъти досега Гран при на Италия е пленявало съзнанието на феновете на високите скорости, а рекордьори по брой победи са седемкратните световни шампиони Михаел Шумахер и Люис Хамилтън. През миналата година, за радост на италианските фенове, състезанието бе спечелено от Шарл Льоклер от Ферари, а на подиума се качиха още двамата пилоти на МакЛарън Оскар Пиастри и Ландо Норис.

История на Гран При на Италия и автодрома “Монца”

Гран При на Италия се провежда за първи път през 1921 г. в Бреша, но след построяването на автодрома “Монца” през 1922 г., състезанието се установява там като негов основен дом.

Построена за 110 дни от 3500 работници, пистата е поръчана от Автомобилния клуб на Милано по повод 25-годишнината от неговото основаване. Проектът, ръководен от инженерите Алфредо Росели и Пиеро Пуричели, е разположен в Кралския парк на Монца, огромен комплекс, създаден през 1805 г. от Евгений Богарне, наместник на Наполеон. Паркът, сравним с Версай, е един от най-големите в Европа и добавя уникална атмосфера на събитието.

Първото състезание на “Монца”, проведено на 3 септември 1922 г., е спечелено от Пиетро Бордино с автомобил Фиат 804. Първоначално трасето е с дължина 10 километра, включващо овална секция и улична част, но след редица инциденти конфигурацията е променяна многократно, за да се повиши безопасността.

Формула 1 и ключови моменти

От старта на световния шампионат на Формула 1 през 1950 г., Гран При на Италия е неизменна част от календара, с едно-единствено изключение през 1980 г., когато състезанието се провежда в Имола. През 1950 г. именно на “Монца” се определя първият световен шампион в историята на Формула 1 - Нино Фарина.

“Монца” е свидетел на много драматични моменти. През 1970 г. Йохен Риндт става единственият посмъртен световен шампион след смъртта си на пистата по време на тренировка. През 1971 г. се случва най-плътният финал в историята на Формула 1, когато Питер Гетин печели с преднина от само 0.01 секунди пред Рони Петерсон.

Още трагедии бележат историята на “Монца”. През 1928 г. пилотът Емилио Матераси загива заедно с 27 зрители след сблъсък с трибуна, което води до временни промени в трасето. През 1961 г. катастрофа на Волфганг фон Трипс при завоя “Параболика” отнема живота на пилота и 11 зрители, което довежда до забрана на състезанията по овалната секция на пистата.

Характеристики на пистата “Монца”

Днешната конфигурация на пистата е с дължина 5,793 км и включва 11 завоя, сред които емблематичните “Курва Гранде”, “Лесмо”, “Варианте Аскари” и “Параболика”. “Монца” е известна като най-бързата писта в календара на Формула 1, благодарение на дългите си прави и високоскоростни завои. Средната скорост на обиколка често надхвърля 250 км/ч, а максималните скорости достигат над 350 км/ч по главната права.

Поради високите скорости, отборите настройват болидите с минимален даунфорс, за да намалят въздушното съпротивление, което прави “Монца” уникална спрямо други трасета като Монако, където даунфорсът е с около 20% по-висок. Това обаче изисква прецизно управление, особено в бързите завои като “Параболика” и “Курва Гранде”. Спирачките са подложени на екстремно натоварване, използвани на около 15% от дистанцията, а шиканите “Ретифилио” и “Дела Роджа” често са сцена на интензивни маневри за изпреварване.

Стратегия и гуми

“Монца” е известна като “гонка на един пит-стоп”, тъй като времето, загубено в бокса (поради голямата разлика между скоростта на пистата и пит-лейна - 350 км/ч срещу 80 км/ч), прави множеството спирания неефективни. За сезон 2025 Pirelli избира най-меките си смеси - C3, C4 и C5, което отразява ниското сцепление на прясно асфалтираната през 2024 г. Писта.

Но кой е фаворит за победа на “Монца” през тази година?

Но кой е фаворит за победа на "Монца" през тази година?

Фаворит за победа в Гран при на Италия през тази година е лидерът във временното класиране при пилотите Оскар Пиастри с МакЛарън, следван от съотборника си Ландо Норис. Значително зад тях по отношение на коефициентите се нарежда действащият световен шампион Макс Верстапен, чийто сезон с Ред Бул не се развива изцяло по план.

Празник на скоростта

Гран При на Италия на “Монца” е повече от състезание - то е празник на скоростта, историята и страстта към моторните спортове. Със своята богата история, уникални технически предизвикателства и драматични моменти, “Монца” остава една от най-обичаните писти както от пилоти, така и от фенове. Независимо дали става дума за рева на двигателите по правата или напрежението в завоите “Параболика” и “Аскари”, “Монца” продължава да пише нови страници в легендата на Формула 1.

