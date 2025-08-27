Най-скъпата кола за годината

Ferrari Daytona SP3 за 26 милиона долара

840 к.с. от атмосферен мотор V8

Само веднъж в годината и на едно място в света се събират изключителни коли за милиони, от чиито цени дори на колекционерите им се завива свят. Автомобилната седмица в Монтерей (Калифорния), в рамките на която се провежда и изложението за олдтаймери в Пебъл Бийч, е най-лъскавото събитие в света. Традиционният търг там отново доведе до сделки за умопомрачаващи суми. В тях една марка превъзхожда всички останали. И това е Ferrari, разбира се.

Лимитираната серия Daytona SP3 се базира на модела LaFerrari, но без хибридната система.

В наддаването бяха продадени над 1000 автомобила на обща стойност над 414 милиона долара. Осем от десетте най-скъпи коли носят емблемата с черното конче на предния капак (останалите два в Топ 10 са Bugatti и Mercedes). Абсолютен рекордьор е Ferrari Daytona SP3, който достигна цена от 26 милиона долара (24 милиона евро). Това го прави един от най-скъпите автомобили на Ferrari изобщо и най-скъпият нов от всички марки, който е продаден тази година.

26-те милиона долара за Daytona SP3 ще отидат изцяло за образователни проекти на фондация Ferrari. Това превърна най-скъпата продажба за годината в благотворително събитие. Моделът дебютира през 2021 г. като част от серията Icona на Ferrari, от която са произведени само 599 екземпляра на начална цена от 2,2 милиона долара. По същество това е моделът LaFerrari без хибридната система и с нова каросерия, вдъхновена от прототипите P3 и P4 от 60-те години на миналия век, което привлича като магнит колекционерите.

Интериорът съчетава карбон, много лога и специална материя от рециклирани гуми.

Продаденият на търг е последният чисто нов екземпляр от общо 599-те произведени броя. Той е специално изработен с каросерия от видим карбон, жълта боя и крещящ надпис Ferrari. Интериорът съчетава иновативен текстил от рециклирани автомобилни гуми с карбонови елементи. Задвижването се осъществява от 6,5-литров атмосферен двигател V12 с мощност 840 к.с., който ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунди.