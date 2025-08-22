Ръчното боядисване е на мода

Bentley въвежда нова техника за контрастно преливане

Струва скъпо, но изглежда поразително

Резултатът от една от най-сложните техники за боядисване е специалният модел Bentley Continental GT Speed, представен от британската марка в рамките на изложението в Пебъл Бийч, Калифорния. Зашеметяващото купе е персонализирана поръчка и е боядисано на ръка във фабриката на компанията в английския град Крю. Външното покритие внимателно прелива между два цвята по дължината на каросерията и резултатът е поразителен.

При новата техника на боядисване автомобилът първо се пръска в контрастните цветове отпред и отзад. След това сместа се нанася на етапи, като се използва боя, оцветена с помощта на традиционни методи за смесване на бои, за да се постигне ефект Ombre. Този цялостен ефект на преливане отнема на двама техници по боядисване приблизително 56 часа. Това време е необходимо, за да се постигне правилната смес от боя.

Ръчното боядисване гарантира, че всеки автомобил като този Bentley Continental GT Speed е уникален.

Поради сложността на това как двете бои се комбинират, броят на предлаганите цветове е специално подбран. Това осигурява равномерен и постепенен преход между двата цвята. Всеки цвят боя се държи различно при нанасяне и следователно техникът по боядисване трябва да реагира на това по време на нанасянето на сместа. А това означава, че всеки автомобил ще бъде уникален, но ще изглежда перфектно с просто око.

Представеният в Пебъл Бийч автомобил Continental GT Speed е първият, боядисан с техниката Ombre. Изключителният екстериор преминава в цвят Topaz от предната част до Windsor Blue отзад.

Контрастно преливане на сини цветове има не само отвън, но и отвътре.

Преливането е най-забележимо в централната част на автомобила, като ъгълът на преливането следва ъгъла на линията на задната част. 22-инчовите джанти с 10 спици също съответстват на панелите на каросерията, в които са разположени - Topaz отпред, Windsor Blue отзад.

За да се осигури хармония в целия автомобил, експертите по индивидуализация на Mulliner са изработили същия градиентен подход и за интериора. Предната част на салона е изработена от кожа Topaz, задната част е в по-тъмен тон, а за детайли на седалките и вратите е използван акцентен цвят.