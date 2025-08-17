Летни приключения с нулеви емисии

Електрическият Opel Grandland е подготвен за активен начин на живот

Просторен салон, голям багажник и способност за прикачен товар до 1350 кг

Мощност от 325 к.с. и задвижване на всички колела

Летният отпускарски сезон е времето, когато много хора с активен начин на живот искат да се отдадат на приключения, спорт и излети. Основен фактор тук играе автомобилът, който трябва да е подходящо оборудван за нуждите на своите собственици. Първият изцяло електрически модел на Opel със задвижване на всички колела изкушава не само с удоволствие от шофирането с нулеви емисии, но и с възможност да се пътува с много хора, багаж и спортно оборудване.

Електрическият Opel Grandland гарантира максимален комфорт на петима пътници. Предните ергономични седалки предлагат удобно настаняване и имат специален сертификат от германската организация за здрави гърбове, което означава, че и най-дългите дистанции се изминават приятно. Допълнителни удобства са инфоразвлекателна система с 16-инчов цветен тъчскрийн и прозрачна Pixel Box в централната конзола за безжично зареждане на смартфон.

В багажното отделение с вместимост поне 485 литра в задната част има достатъчно място, включително и за удобното пътуване на домашния любимец. При сгъване на задната седалка в съотношение 40:20:40 капацитетът се увеличава до 1580 литра. Opel предлага и богат избор от практични аксесоари за велосипеди и други спортни артикули.

Има решения и за тези, които желаят да пътуват с по-голямо или по-тежко оборудване. Тегличът се монтира за секунди и дори без допълнителни инструменти. Остава само да се закрепи ремаркето с лодката или джета и да се потегли на път. Автомобилът е приспособен да тегли товари с тегло до 1350 кг.

Дори с пълно натоварване и теглене на ремарки комфортът не се намалява. Стабилизиращата електронна програма ESP има функция за контрол на движението на ремаркета и активно предотвратява люлеенето. Мощността на задвижващата система в размер на 325 конски сили дава допълнителна увереност на водача. Той може да избира между четири режима на работа на автомобила – нормален, еко, спортен и с постоянно задвижване на всички колела. В този режим двата електромотора работят постоянно и разпределят мощността равномерно към четирите колела, осигурявайки оптимално сцепление – особено важно при придвижване на хлъзгави настилки. В спортен режим управлението и реакцията на педала за газ стават още по-директни благодарение на специална настройка. В двата режима пиковата мощност и въртящ момент са налични постоянно.

Окачването разполага с технология за селективен контрол на амортисьорите. В зависимост от ситуацията, пътната настилка и стила на шофиране, тази функция позволява различни демпфиращи характеристики – от комфортно преминаване през пътни неравности (например паважна настилка) до по-директен контакт с пътя при спортно каране. Електромобилът реагира незабавно на командите на водача и остава стабилен при спиране, завиване и висока скорост на автомагистралата. Това прави тегленето на ремарке още по-безопасно.

Пробегът е почти 500 км

Електрическият Opel Grandland в ниво ниво Ultimate изминава пробег до 483 км по цикъла на измерване WLTP. По-късно тази година на пазара ще се предлагат и версии с пробег до 501 км. На обществена бързозарядна станция батерията с нетен капацитет 73 киловатчаса се зарежда от 20% до 80% за около 30 минути. Без ремарке моделът ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунди. Динамиката и бързото зареждане са допълнителни плюсове при пътуване на дълги дистанции. Стилът на шофиране е определящ за това как и колко бързо ще се изразходва енергията в батерията.

За да насърчи електрическата мобилност, Opel улеснява и прави прехода към превозни средства с нулеви емисии още по-атрактивен. Това започва още от самата покупка, тъй като всеки собственик на нов автомобил Grandland AWD Ultimate получава пакет с множество включени услуги. Сред тях са функции по отношение на маршрута, , гаранция за батерията и други.