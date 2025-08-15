Chery е износител №1 на коли от Китай

Най-големия износител на нови автомобили от Китай към момента е консонциумът Chery. През миналия месец са експортирани 669 300 коли от марки на тази група, повече от всеки друг автомобилен производител в Китай. Това е и първата компания, която достига 5 милиона продадени превозни средства извън страната. Калкулациите показват, че средно на всеки 27 секунди от Китай се изнася един автомобил от групата Chery.

По пътищата на света вече се движат над 17 милиона автомобила от този китайски производител. През миналата година той започна да навлиза и на европейските пазари, като стартира в Испания.

Впоследствие започнаха продажби в още седем държави, сред които Великобритания и Германия. Предлаганите в Европа автомобили от групата Cherry са от марките Omoda и Jaecoo. Те се отличават с богато стандартно оборудване и конкурентна цена спрямо традиционните европейски производители.