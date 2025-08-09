Тунингован Mustang препуска с 800 к.с.

Много карбонови детайли

Трилитров компресор вдига мощността със 76%

Лондонският специалист по доработка на високопроизводителни автомобили Клайв Сътън представи новото си творение CS800 DH Mustang. Това е версия на Ford Mustang Dark Horse със 788 к. с. и с редица подобрения по отношение на мощността, управлението, аеродинамиката, както и във външния и интериорния вид. Моделът е един от най-расовите и цялостно тунинговани нови екземпляри Mustang.

Екипът на Клайв Сътън е монтирал 3.0-литров компресор Ford Performance Whipple, за да постигне 76% увеличение на мощността на 5,0-V8 двигател, която нараства от 453 к. с. до 799 к. с. при 6700 об/мин. Паралелно с 61% е нараснал и въртящия момент до 870 Нм. “Пипнатият” Mustang разполага и с изцяло нови подобрения от въглеродни влакна, включително повдигнато задно крило с ширина 1580 мм, по-голям дифузьор, отличителен двустранен преден капак, преден сплитер и странични прагове.

Възможни са всякакви конфигурации от материали и цветове в интериора.

Зловещият и агресивен Mustang доразвива визията на версията Dark Horse и няма как да остане незабелязан на пътя.

За да подобри допълнително стила, производителността и изживяването при шофиране, екипът на Сътън комбинира нови джанти Vossen, обути в гуми Michelin Pilot 4S, с по-ниско и втвърдено окачване и изпускателна система Borla ATAK с четири накрайника и персонализирана H-образна тръба. В кабината ангажираността на водача е подобрена с добавянето на състезателен скоростен лост MGW с къс ход. Инсталирани са регулируеми състезателни спортни седалки Recaro с пълна функция за отопление и охлаждане.

Купувачите могат да поръчат претапициране на целия автомобил - от тавана, седалките и таблото до панелите на вратите и волана. Засилвайки специалното покритие, клиентите могат да изберат широка гама от цветове кожа и алкантара.